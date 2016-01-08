به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: نظام جاهلی و ضدبشری رژیم فاسد آل سعود با اقدامات احمقانه و دور از منطق خود در به شهادت رساندن عالم مجاهد و انقلابی آیتالله النمر مقدمات فروپاشی و سقوط خود را فراهم کرد.
وی بیان داشت: حکومت نامشروع و سلطنتی موروثی آلسعود عامل جنایت، خیانت و کشتار هزاران انسان بیگناه و کانون فتنهانگیزی در جهان اسلام است؛ رژیمی که نطفه وجودی آن با تلفیق قدرت و زور آلسعود و تفکر تکفیری و وهابی محمدبن عبدالوهاب توسط استعمار انگلیس منعقد شده و در دوران حکومت سیاه و استبدادی خود ضربه سنگینی بر حیثیت اسلام زده و با اقدامات خشونتآمیز چهرهای خشن و بیرحم از اسلام به جهان معرفی کرده است.
امام جمعه ایلام تصریح کرد: شهادت مظلومانه رهبر شیعیان عربستان توسط رژیم فاسد و سفاک آلسعود سبب سقوط حتمی و زودهنگام این رژیم نامشروع و موروثی خواهد شد؛ رژیمی که مولود مثلث آمریکا، انگلیس و رژیم جنایتکار صهیونیستی است.
وی بیان داشت: در کشور عربستان یک اقلیت به نام خاندان آلسعود سالهای متمادی حاکم بوده که خانوادهای متشکل از شاهزادگانی است که اکثراً به فساد اخلاقی و مالی مشهور هستند و بر مال و جان و آبروی مردم بیپناه عربستان مسلط شده و افزون بر این رژیم آلسعود مجری بیچون و چرای سیاستهای آمریکا و انگلیس در عرصههای مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی و فرهنگی در منطقه حساس خاورمیانه است.
حجت الاسلام لطفی افزود: جنگهای نیابتی در یمن، سوریه، عراق، لبنان و در عرصه اقتصادی سقوط قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار، کارشکنی در روند مذاکرات هستهای و کمکهای مالی به رژیم نامشروع اسرائیل در جنگهای ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۵۰ روزه علیه حزبالله و حماس، قطع رابطه با ایران اسلامی و … همه این اقدامات جنایتکارانه و خیانتبار عملکرد زشت آلسعود است.
وی گفت: رژیم آلسعود همانند رژیم صهیونیستی بلکه بدتر از آن منفورترین رژیمها در جهان است، این رژیم ریشه خشونت و عامل اصلی خونریزیهای فرقهای و طایفهای و کانون اصلی فتنهانگیزی در کشورهای اسلامی است و قطعاً اعدام آیتالله النمر در ادامه جنایات کشتار حجاج در منا و شیعیان مظلوم نیجریه است.
وی با اشاره به ۱۹ دی سالروز قیام خونین حوزه علمیه قم علیه رژیم شاهنشاهی، گفت: این حرکت انقلابی و کوبنده روحانیت و مردم شریف قم علیه رژیم فاسد و مزدور شاهنشاهی به رهبری امام راحل صورت پذیرفت و گرچه شروع آن تلخ و ناگوار و سبب خسارتهای مالی و جانی و شهادت عدهای زیادی از طلاب، روحانیون و مردم مظلوم شهر قم بود اما این قیام برقآسا سراسر کشور را فرا گرفت و امواج خروشان ملت بزرگ ایران پایههای حکومت پهلوی را به شدت لرزاند و در کوتاهترین زمان سبب سقوط رژیم فاسد پهلوی شد.
وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی با استقبال تاریخی و به یاد ماندنی خود در ۱۲ بهمن ۵۷ از امام و مقتدای خویش پیروزی بینظیر انقلاب را در تاریخ معاصر و در ۲۲ بهمن رقم زدند.
امام جمعه ایلام با اشاره به سالروز عملیات غرور آفرین میمک در ایلام گفت: این عملیات بزرگ و غرورآفرین در آغاز تجاوز رژیم سابق عراق به ایران بود و این حماسه بزرگ اولین عملیات رزمندگان اسلام در جبهههای حق علیه باطل بود که توسط ارتش، سپاه به ویژه نیروهای مردمی، عشایر با غیرت ایل بزرگ خزل و بسیج عشایر انجام گرفت و ضربه کوبندهای بر ارتش مجهز بعثی بود.
نظر شما