به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس بیان کرد: در زمان طاغوت نیز ماموران نظام ستمشاهی برای سرکوب قیام مردم قم نظیر همین حادثه سفارت خانه به دنبال یک بهانه بودند برای کشتار مردم بودند.

وی افزود: بر همین اساس یکی از ماموران امنیتی در میان تظاهرات مردم قم در قبل از انقلاب سنگی را به سوی شیشه بانک پرتاب کرد و مامور دوم سنگ دوم را زد و سپس با اوج گرفتن این حرکت بهانه ای برای به گلوله بستن مردم پیدا کردند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه این شگرد شیطانی تمامی دشمنان است ادامه داد: در حوادث اخیر نیز دولت عربستان همین شگرد را به‌کار برد.

وی افزود: به شهادت بعضی از نمایندگان کشورها سعودی ها پیش از این پیشنهاد فروش ماشین‌های سفارت‌خانه خودشان در ایران را داده بودند که ما می‌خواهیم این سفارت را جمع کنیم و ماشین‌های خود را بفروشیم و آیا شما خریدارید یا خیر؟

علم الهدی گفت: همزمان با اعدام شیخ النمر و بالا گرفتن اعتراضات مردمی با آتشی که سعودی ها درون سفارتخانه خود افروختند دست به بهانه‌جویی زدند تا با ایران قطع رابطه کنند.

وی با اشاره به اینکه خروج این مستشاران آمریکایی از کشور موجب خوشحالی مردم شد بیان کرد: قطع رابطه دشمنان خدا با ما یک افتخار است.

اعتراضات نباید منجر به بهانه دادن به دشمن شود

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین با بیان اینکه اعتراض و مردم خشم و نفرت خود را از اقدام ننگین و ضددینی یک کشور در مقابل سفارت خانه نشان دهند حق مردم است افزود: اما در این راستا جایز نیست که از دیوار سفارت خانه بالا برویم زیرا این اقدام در واقع تجاوز به حوزه وظایف مسئولیت نظام است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه نباید به دست دشمن بهانه داد و راه را برای سوء استفاده آنها باز گذاشت افزد: مردم و جوانان ما باید در چنین شرایطی با بصیرت عمل کرده و اجازه ندهند تا دشمن از وظیفه شرعی آنها در راه اهداف شوم خود بهره برداری کند.

وی یادآور شد: در زمان امام راحل نیز وقتی امام فرمان ارتداد و مهدور‌الدم بودن سلمان رشدی را به خاطر کتاب آیات شیطانی دادند، عده‌ای از جوانان به سفارت انگلیس حمله کردند و از دیوار سفارت بالا رفتند.

علم الهدی بیان کرد: در آن زمان که مقام معظم رهبری رئیس‌جمهور بودند و لذا ایشان در خطبه‌های نماز جمعه در آن زمان اعلام کردند که من به‌عنوان یک مسؤول، یک امام‌جمعه و به‌عنوان یک روحانی به شما متدینین می‌گویم از دیوار سفارت بالا رفتن، ضرر قطعی هم به اسلام می‌زند و هم به انقلاب.

امام جمعه با تاکید بر ای موضوع که حمله به سفارتخانه، خلاف مصالح این نظام و خلاف آبرومندی این تشکیلات انقلابی در دنیای اسلام بوده و جایز نیست ادامه داد: ناامن نشان دادن سفارت خانه ها در کشور مصالح نظام را به خطر می اندازد.

جوهره اجتماعی مردم بازدارنده است

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه با شکل گیری انقلاب همواره جوهره امت حزب اللهی در برابر بسیاری از فتنه ها و غائله ها حکم بازدارندگی را داشته است ادامه داد: این جوهره انقلابی در ابتدای انقلاب بساط توطئه و خیانت را که از سوی بنی صدر پهن شده بود جمع کرد و به آن پایان داد.

وی افزود: غیرت امت حزب الله با آغاز جنگ موجب نمایش عزم ملی و مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم بعثی شد و حتی این غیرت و جوهره انقلابی در فتنه ۸۸ حماسه ای به نام ۹ دی آفرید و از نظام و ولایت در برابر دشمن دفاع کرد.

وی گفت: غیرت و جوهره انقلابی و اسلامی مردم ما هیچ گاه اجازه نمی دهد که در برابر کشتار در منا، تجاوز به کودکان و گردن‌زدن یک عالم روحانی شیعه به جرم سخن‌گفتن سکوت کنند و لذا دولتمردان و مسئولان کشور نیز باید متناسب با همین خشم انقلابی در برابر ظالمان و متجاوزان موضع گیری کنند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه بصیرت انقلابی و ولایی باید در خط رضای مقام معظم رهبری حرکت کرده و موضع نشان دهد افزود: از انطرف نیز سیاستمداران و مسئولان باید بدانند در این کشور از روز نخست انقلاب، یک جوهره اجتماعی در عمق جامعه و مردم به نام حزب‌الله وجود داشته و همیشه بیدار خواهد بود.

۱۹ دی روز نمایش بصیرت

امام جمعه مشهد همچنین با گرامیداشت وقایع ۱۹ دی و قیام مردمی قم در سال ۱۳۵۶ بیان کرد: روز ۱۸ دی ماه حرکت انقلابی طلاب حوزه علمیه سرآغاز قیام مردمی در۱۹ دی شد که در نهایت این حرکت در تمامی شهرهای ایران جریان نهضت امام راحل را به پیروزی انقلاب متصل کرد.

علم الهدی با اشاره به اینکه دفاع از حجاب سرآغاز یک حرکت عظیم و پیروزمند در تاریخ انقلاب شد، اظهار داشت: بی‌حجابی در این کشور با سابقه‌ای تاریخی ابزار سرکوب‌کردن اسلام، دین و قرآن‌کریم به‌وسیله دشمنان خدا بوده و شما خواهران همواره باید سعی کنید، این ابزار را از دشمن بگیرید.

آیت‌الله علم‌الهدی تاکید کرد: مقاله‌ای در سال ۵۶ نوشتند تا انقلاب ایران و امام راحل را بایکوت کنند، اما همین سبب شور و هیجان انقلابی مردم در خط و نهضت امام(ره) شد.