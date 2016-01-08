به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ریو از روز سه شنبه هفته آینده در کشور قطر آغاز می‌شود که تیم ایران در این مسابقات با تیم‌های قطر، چین و سوریه همگروه است.

ایران در اولین دیدار خود در این مسابقات به مصاف سوریه خواهد رفت و چین و قطر هم دومین دیدار گروه نخست را برگزار می‌کنند. قطری‌ها امیدوارند با استفاده از شرایط میزبانی و با اتکا به حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها، شانس خود را برای صعود به عنوان تیم اول گروه افزایش دهند.

تیم قطر که سرمربی اسپانیایی را بالای سر خود دارد، از ماه جولای ۲۰۱۵ موفق شد ۱۱ دیدار تدارکاتی با تیم‌های مختلف برگزار کند و یکی از آماده‌ترین تیم‌ها از این نظر باشد. بازی با تیم‌های اسپانیایی، تیم ایرلند، آمریکا، استرالیا و امارات بخشی از این بازی‌های تدارکاتی بوده است.

قطری‌ها همچنین در ماه دسامبر به مصاف تیم صربستان رفتند که با سه گل شکست خوردند. آنها سپس به دوحه برگشتند و مقابل ازبکستان با یک گل باختند. یمن، دیگر حریف تدارکاتی قطر بود که دیدار این دو تیم در دوحه برگزار شد و عنابی‌ها با یک گل یمن را شکست دادند.

این تیم هفته گذشته برای برپایی آخرین اردوی تدارکاتی خود راهی آنتالیای ترکیه شد ولی شرایط بد آب و هوایی و سرمای بی سابقه آنتالیا، باعث شد تا اردوی قطری‌ها نیمه کاره بماند و این تیم حتی بازی با ایسلند را به خاطر این مشکلات لغو کند. قطر روز سه شنبه گذشته به دوحه برگشت و روز پنجشنبه در آخرین دیدار تدارکاتی خود به مصاف یک باشگاه بلژیکی رفت و به برتری رسید. به این ترتیب قطری‌ها با این کارنامه از بازی‌های تدارکاتی خود را برای بازی با چین آماده کرده‌اند.

عنابی‌ها که علاوه بر حمایت تماشاگرانشان از حمایت ستاره سابق بارسلونا یعنی ژاوی هرناندز هم برخوردارند، امیدوارند در حضور این بازیکن بتوانند به مراحل بالاتر صعود کنند.

تیم سوریه، دیگر حریف ایران در مرحله گروهی است. سوری‌ها شرایط عجیبی را در هفته‌های منتهی به مسابقات تجربه کردند. آنها که برای برپایی اردوی تدارکاتی عازم کشور امارات شده بودند، حتی یک بازی تدارکاتی با تیم امید ازبکستان انجام دادند اما به یکباره و با نظر مسئولان ورزش امارات، از این کشور اخراج شدند. این در حالی بود که تیم سوریه قرار بود با تیم کُره و اردن هم بازی کند. موضوعی که انتقاد رئیس فدراسیون فوتبال سوریه را هم در پی داشت و وی به شدت به کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان امارات حمله کرد.

سوریه بعد از امارات راهی بحرین شد و چند روز در این کشور تمرین کرد. این تیم سپس با کمک کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته راهی قطر شد تا اردوی خود را در کشور میزبان مسابقات برگزار کند. سوریه در آخرین دیدار تدارکاتی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف ژاپن رفت و برابر این تیم هم شکست خورد.

«مهند الفقیر» سرمربی تیم فوتبال امید سوریه در این خصوص گفت: نتیجه بازی با ژاپن خیلی مهم نیست. ما در حال حاضر روی بازی با ایران که سخت‌ترین دیدار و حریف ما در مرحله گروهی است تمرکز کرده‌ایم. پیروزی مقابل ایران اعتماد به نفس را به بازیکنان ما بر می‌گرداند و از لحاظ روحی و روانی ما را آماده مسابقات بعدی می‌کند.

تیم امید چین هم که آخرین حریف تیم امید ایران در مرحله گروهی است، با دو شکست برابر تیم عراق و مصر راهی مسابقات خواهد شد. قطعا شناخت کادر فنی تیم امید ایران از تیم چین به خاطر بازی مقابل قطر و سوریه بیشتر خواهد شد.