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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

بارندگی و تندباد سیستان و بلوچستان را فرا می‌گیرد

بارندگی و تندباد سیستان و بلوچستان را فرا می‌گیرد

زاهدان- اداره کل هواشناسی سیستان وبلوچستان اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش‌یابی، بارندگی و تندباد استان را فرا می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، از روز یکشنبه هفته آینده در نواحی غربی و مرکزی استان تند باد رخ می دهد که شدت آن در محورهای زاهدان - بم خواهد بود.

این اطلاعیه می افزاید: با ورود سامانه بارشی به استان در این مدت علاوه بر افزایش نسبی دمای هوا، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش باران به خصوص در برخی نقاط با رعدو برق و تند باد موقتی همراه است.

اداره کل هواشناسی در پایان این اطلاعیه هشدار داد: از روز دوشنبه ضمن خروج سامانه بارش زا از استان، به علت تشدید سرعت وزش بادهای شمالی کاهش دمای هوا و پدیده مه در نیمه شمالی و برخی نقاط جنوب استان رخ خواهد داد.

کد مطلب 3019783

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