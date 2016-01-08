به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، از روز یکشنبه هفته آینده در نواحی غربی و مرکزی استان تند باد رخ می دهد که شدت آن در محورهای زاهدان - بم خواهد بود.

این اطلاعیه می افزاید: با ورود سامانه بارشی به استان در این مدت علاوه بر افزایش نسبی دمای هوا، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش باران به خصوص در برخی نقاط با رعدو برق و تند باد موقتی همراه است.

اداره کل هواشناسی در پایان این اطلاعیه هشدار داد: از روز دوشنبه ضمن خروج سامانه بارش زا از استان، به علت تشدید سرعت وزش بادهای شمالی کاهش دمای هوا و پدیده مه در نیمه شمالی و برخی نقاط جنوب استان رخ خواهد داد.