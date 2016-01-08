اولین فستیوال مهارت محاسبات سریع ذهنی مبتکران مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس پیش از ظهر جمعه در این مراسم گفت: نیازمند به دریافت فناوری‌های روز دنیا برای تقویت ذهنی بچه هستیم زیرا کشوری قوی است که دارای بنیه قوی باشد و امروز نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه ملی همواره در زندگی فردی و اجتماعی نقش‌آفرین است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را در راستای منویات مقام معظم رهبری جاری و ساری کنیم نیازمند به نگاه ملی و اندیشه نو هستیم.

وی بابیان اینکه نیازمند مسیر روشن علمی هستیم یادآور شد: ذهن پاک کودکان باید در مسیر علمی شکوفا شود بنابراین باید در این راه تلاش شود و آینده روشن همراه با برداشت مسائل علمی با تراوش‌های ذهنی آینده‌سازان محقق می‌شود.

احمدی مدیر آموزش‌وپرورش بابل نیز در این مراسم با تقدیر از بانیان فستیوال عنوان کرد: خانواده‌ها آرزوهایی برای فرزندان دارند و آرزوهایشان در این زمینه بی‌پایان است.

وی عنوان کرد: مهم‌ترین و زیباترین مؤلفه آن است که هوشمندان و بر اساس برنامه خلاقیت و محاسبات ذهنی فرزندان را با هماهنگی متولیان آموزشی شکوفا کنیم.

مدیرعامل شرکت تعاونی دانش‌بنیان مبتکران آریا پارس نیز در این مراسم برگزاری این فسیتوال نیز گفت: علیرغم اینکه فنّاوری و امکانات در مسیر و ر شد و تعالی فرزندان قرار دارد ولی متأسفانه آرامش وجود دارد و این ناشی از دغدغه‌های والدین است.

سید جواد صدرالسادات یادآور شد: کودکان امروزی بسیار باهوش و خلاق هستند و از همه نظر در درجه علمی بسیاری بالایی قراردادند ولی اگر وتوانتیم استعدادهایشان را شناسایی کنیم تبدیل به ناهنجاری‌های بسیاری می‌شود.

برگزاری شش فستیوال مهارت محاسبات سریع ذهنی در کشور

وی در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اولین فستیوال مهارت محاسبات ذهنی با حضور ۱۲۰ فراگیر در بابل برگزار شد و این ششمین فستیوال استانی در کشور است.

صدرالسادات یادآور شد: این فستیوال تاکنون در گیلان، خراسان جنوبی، گیلان، تهران، گلستان برگزار شد و در هفته‌های آتی در خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: اولین فستیوال مهارت محاسبات ذهنی فراگیران کشور در بهمن‌ماه یا بعد از انتخابات مجلس برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن استعدادیابی، نخبه پروری است و اینکه بتوانیم به دانش آموزان مهارتی آموزش دهیم تا در زندگی مورداستفاده قرار گیرد.

وی خوب گوش دادن، خوب دیدن، تمرکز کردن، دقت کردن را از مولفه های یادگیری برشمرد و گفت: همه این‌ها منجر می‌شود تا اعتمادبه‌نفس فرد بالا رود و مدیریت زمان داشته باشد و به انسان موفقی تبدیل شود.

صدرالسادات وی افزایش پارامترهای زندگی و رفتاری را از دیگر موارد برشمرد و گفت: شرکت تعاونی دانش‌بنیان مبتکران آریا پارس توانست بومی‌سازی مهارت را انجام دهد و این سبب جلوگیری از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور شده است و هشت میلیارد تومان به اقتصاد خانوارها کمک می‌شود و پنج میلیارد تومان به سامانه آموزشی مراکز آموزشی که از این طرح‌ها استقبال می‌کنند کمک شده است.

ایجاد ۲۷ هزار فرصت شغلی با بومی سازی مهارت ها

وی صرفه اقتصادی طرح را حدود ۲۵ میلیارد تومان برای کشور بیان کرد و گفت: با توجه به فرمایشان مقام معظم رهبری مبنی اقتصاد مقاومتی، با بومی‌سازی مهارت‌ها ۲۷ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که رقم قابل‌توجهی است و می‌توان جوانان فارغ‌التحصیل را استخدام کرد.

این مسئول خواستار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شد و گفت: هدف اجرای فستیوال‌ها کشف استعدادهاست بنابراین باید حمایت‌های لازم صورت گیرد زیرا بنا به فرمایش معظم رهبری راه نجات اقتصاد کشور، اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به اینکه فستیوال مهارت‌های ذهنی برای گروه سنی تا ۱۸ سال برگزار می‌شود تصریح کرد: در حال دریافت مجوز برای پیاده‌سازی مهارت‌ها برای گروه‌های سنی ۱۸ تا ۳۰ سال نیز هستیم.

این فستیوال با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران در مازندران برگزار شد.