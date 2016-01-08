به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه ابهر افزود: دولت ریاض دهه ها است طعم تلخ وجود شخصیت بزرگی همچون سید حسن نصرالله را در کام خود احساس می‌کند مردی که بسیاری از سیاست‌ها و توطئه‌های عربستان را در منطقه خنثی کرده است.

وی بابیان اینکه برای عربستان، ظهور نصراللهی دیگر به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست ادامه داد: آنچه در نیجریه رخ‌داده برخورد سختی که با شیخ ابراهیم زکزاکی انجام شد و عربستان از آن اعلام پشتیبانی کرد نیز در همین راستا بود و اعدام شیخ نمر نیز خارج از این چارچوب نیست و آنها واهمه شدید دارند که سید حسن نصرالله دیگر در خاک عربستان رشد کند و لذا هر صدای حق‌طلبی و شجاعانه را سرنگون می‌کنند.

حجت الاسلام رحیمی به شهادت شیخ نمر اشاره‌کرد و افزود: وعده قرآن این است که ظلم ظالم بی‌جواب نخواهد ماند و تاریخ نشان داده هیچ ظالمی قدرت، حکومت را نخواهد داشت و بالاخره حکومت جور سرنگون خواهد شد. آل سعود حذف شیخ نمر را حرکتی در شطرنج گسترده، طولانی و پیچیده رقابت با ایران می‌بیند.

امام جمعه ابهر گفت: از این منظر تنها عامل قابل تمسک ریاض موضوع فرقه‌ای و مذهبی است. هر چه قدر تهران به کاهش تنش و اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی تمایل دارد. عربستان ترجیح می‌دهد در این آتش دمیده و آن را شعله‌ور سازد.

حجت‌الاسلام رحیمی با محکوم کردن جنایت آل سعود در اعدام آیت‌الله نمر گفت: ما ضمن محکومیت شدید این جنایت جنون‌آمیز، از دولتمردان ایرانی درخواست داریم دیپلماسی فعالی داشته باشد و از همه ظرفیت‌ها استفاده کند تا حق از ظالمان گرفته شود.

وی ادامه داد: چه طور ممکن است به خاطر ریختن چند تا آجر و شکستن چند تا شیشه که البته این کار نیز خلاف قانون و محکوم است عربستان سفارت خود را تعطیل می‌کند و چندین کشوری که عددی نیستند تحریک می‌شوند برای قطع رابطه، اما جند صد نفر در منا در حال احرام کشته شدند آب از آب تکان نمی‌خورد آیا جان یک حاجی مهم بود و یا چند تا آجر سفارت؟ بالاخره معلوم است که یک شیطنت بزرگ و یک فتنه عمیقی در کار است البته این فتنه در زمان بنی‌عباس و بنی‌امیه تکرار شده و شیعیان عادت به این‌گونه جنایت‌ها دارند.

امام‌جمعه ابهر در ادامه با اشاره به برگزاری نماز جمعه و اهمیت این فریضه افزود: نماز جمعه یک قرارگاه است.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق، از تعبیر قرارگاه نباید ما وحشت کنیم. چون قرارگاه جزو تعبیرات و اصطلاحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیزها است. این جنگ وجود دارد بر ما تحمیل‌شده و ما در حال جنگیم. منتهی جنگ نظامی نیست بلکه جنگ معنوی است.

وی ادامه داد: جنگ اعتقادی وایمانی است. جنگ سیاسی است، ما در حال یک چنین نبردی هستیم، ما در حال یک چنین جهادی هستیم، به ایمان، بصیرت و اخلاق مردم حمله می‌کنند.

امام جمعه ابهر گفت: همه باید کمک کنند این قرارگاه تقویت شود. چنانکه در ۸ سال دفاع مقدس مردم این قرارگاه جنگ را تقویت و حمایت می‌کردند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: امروزه اگر می‌خواهد در این جنگ نرم پیروز شود باید این قرارگاه را تقویت کنند. اگر نمازهای جمعه تقویت شود و مقدمات برای نمازهای مردم فراهم شود فرزندان و جامعه ما بیمه خواهد شد. نمازهای جمعه دارای شرایط بیمه‌کننده جامعه و واکسینه مردم و جامعه از همه ویروس‌ها و میکروب‌های سرطان‌زا است.