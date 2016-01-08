سیدمحمدرضا رضوی دررابطه با تغیرات جوی استان طی روزهای آینده به خبرنگار مهر گفت: روز جمعه با ورود جریانات جنوبی به استان افزایش نسبی دما و وزش باد شدید در ارتفاعات پیش بینی میشود.
رضوی افزود: از عصر جمعه تا ظهر شنبه احتمال بارش پراکنده باران در ارتفاعات پیشبینی میشود.
وی در ادامه اظهارکرد: از روز شنبه استان گلستان تحت تأثیر سامانه سرد و بارشی قرار میگیرد که براثر آن وزش باد شدید، مواج شدن دریا، بارش باران و بارش برف در ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان گلستان افزود: ورود این سامانه سرد باعث کاهش ۱۰ الی ۱۲ درجهای دما در سطح استان میشود.
سیدمحمدرضا رضوی تصریح کرد: با توجه به بارش برف در ارتفاعات وجود پدیده مه و اختلال در ترددهای جادهای دور از انتظار نیست و به دلیل بارش باران احتمال آبگرفتگی در برخی معابر شهری وجود دارد.
رضوی در پایان گفت: این سامانه بارشی از بامداد دوشنبه از استان خارج میشود و بعد ازخروج آن جو استان آرام میشود.
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