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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان:

صفوف نمازگزاران همدان باید بر اندام دشمن ترس بیندازد

صفوف نمازگزاران همدان باید بر اندام دشمن ترس بیندازد

همدان - رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان گفت: صفوف نمازگزاران همدان در روزهای جمعه باید بر اندام دشمن ترس بیندازد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر نقوی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان تأکید کرد: صفوف نماز جمعه باید خط‌شکن باشد.

وی بابیان اینکه نماز جمعه باید مقر خط‌شکن دشمن باشد و مسلمانان با اتحاد هر چه بیشتر در نماز جمعه شرکت و وحدت امت اسلام را حفظ کنند، گفت: ستاد امام‌جمعه در همدان موفقیت‌هایی داشته که برگزاری برنامه‌های دهه دوم و سوم محرم ازجمله آن است.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان با اشاره به برگزاری جلساتی به‌منظور تبیین مباحث شیعی، گفت: پیرامون جنگ نرم و تحلیل‌های سیاسی روز نیز در این ستاد فعالیت‌های صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام نقوی با اشاره به برگزاری برنامه‌های در دهه فجر سال گذشته توسط این ستاد، گفت: ۱۰ شب ۱۰ سخنران ملی در مراسم برنامه ریزی شده حضور داشتند و امسال نیز در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۱۰ چهره انقلابی - مردمی از علما و شخصیت‌های برجسته در ستاد حضور پیدا خواهند کرد.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه این شخصیت‌ها مباحث انقلابی انتخاباتی روز را تحلیل می‌کنند، گفت: نماز جمعه همدان باید ترس را بر اندام دشمن بیندازد.

وی با تأکید بر اینکه این مکان مقدس را باید ارزشمند بداریم و در این مقر به مباحث فرهنگی بپردازیم، گفت: باید فرمایشات رهبری درباره نماز جمعه در این ستاد بازخوانی و تکرار شود.

حجت‌الاسلام نقوی با تأکید بر اینکه باید مردم هشیار شوند و بدانند که نماز دشمن را به رعشه می‌اندازد، گفت: مردم بدانند تنها نماز، دشمن را شکست خواهد داد و نماز جمعه همدان ازجمله مهم‌ترین نمازهای جمعه کشور است.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه باید حال و هوای نماز جمعه را بهتر کنیم، گفت: باید در نماز جمعه همدان شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی حضور پررنگ‌تر داشته باشند.

وی همچنین بابیان اینکه باید در مسائل انتخاباتی از فرماندهی خود کسب تکلیف کنیم چراکه امور سیاسی - فرهنگی به امور مذهبی وابسته است، گفت: باید صفوف نماز را روزبه‌روز طویل‌تر کنیم و برای اینکه اشک دشمن را دربیاوریم نماز جمعه روزبه‌روز باشکوه‌تر برگزار شود.

کد مطلب 3019788

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