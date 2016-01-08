صفوف نمازگزاران همدان باید بر اندام دشمن ترس بیندازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر نقوی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان تأکید کرد: صفوف نماز جمعه باید خط‌شکن باشد.

وی بابیان اینکه نماز جمعه باید مقر خط‌شکن دشمن باشد و مسلمانان با اتحاد هر چه بیشتر در نماز جمعه شرکت و وحدت امت اسلام را حفظ کنند، گفت: ستاد امام‌جمعه در همدان موفقیت‌هایی داشته که برگزاری برنامه‌های دهه دوم و سوم محرم ازجمله آن است.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان با اشاره به برگزاری جلساتی به‌منظور تبیین مباحث شیعی، گفت: پیرامون جنگ نرم و تحلیل‌های سیاسی روز نیز در این ستاد فعالیت‌های صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام نقوی با اشاره به برگزاری برنامه‌های در دهه فجر سال گذشته توسط این ستاد، گفت: ۱۰ شب ۱۰ سخنران ملی در مراسم برنامه ریزی شده حضور داشتند و امسال نیز در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۱۰ چهره انقلابی - مردمی از علما و شخصیت‌های برجسته در ستاد حضور پیدا خواهند کرد.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه این شخصیت‌ها مباحث انقلابی انتخاباتی روز را تحلیل می‌کنند، گفت: نماز جمعه همدان باید ترس را بر اندام دشمن بیندازد.

وی با تأکید بر اینکه این مکان مقدس را باید ارزشمند بداریم و در این مقر به مباحث فرهنگی بپردازیم، گفت: باید فرمایشات رهبری درباره نماز جمعه در این ستاد بازخوانی و تکرار شود.

حجت‌الاسلام نقوی با تأکید بر اینکه باید مردم هشیار شوند و بدانند که نماز دشمن را به رعشه می‌اندازد، گفت: مردم بدانند تنها نماز، دشمن را شکست خواهد داد و نماز جمعه همدان ازجمله مهم‌ترین نمازهای جمعه کشور است.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه باید حال و هوای نماز جمعه را بهتر کنیم، گفت: باید در نماز جمعه همدان شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی حضور پررنگ‌تر داشته باشند.

وی همچنین بابیان اینکه باید در مسائل انتخاباتی از فرماندهی خود کسب تکلیف کنیم چراکه امور سیاسی - فرهنگی به امور مذهبی وابسته است، گفت: باید صفوف نماز را روزبه‌روز طویل‌تر کنیم و برای اینکه اشک دشمن را دربیاوریم نماز جمعه روزبه‌روز باشکوه‌تر برگزار شود.