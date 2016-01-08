آموزش پزشکان سوری در ایران/تسریع در تحویل آمبولانس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت کشورمان و «وائل الحلق» نخست وزیر سوریه در دمشق دیدار کردند و بر گسترش همکاری های دو کشور در زمینه بهداشت ، درمان و دارو تاکید کردند.

در این دیدار، دو طرف همکاری در بخش های بهداشتی و علمی و راه های اجرای تفاهم نامه های موجود و امضای تفاهم نامه های جدید را مورد بحث و بررسی قراردادند.

نخست وزیر سوریه در این دیدار گفت: روابط تاریخی و رو به رشد دو ملت ایران و سوریه که توسط امام خمینی (ره) و حافظ اسد بنیان گذاشته شد در دوره ریاست حسن روحانی و بشار اسد وارد فضاهای گسترده تری شده است.

وائل الحلقی نقش ملت و مسئولان ایرانی را در تقویت قدرت دولت و ملت سوریه در مقابله با تروریست ها از طریق حمایت های سیاسی در محافل بین المللی و کاهش آثار اقتصادی و محاصره اقتصادی ظالمانه ملت سوریه و تقویت محور مقاومت بسیار ارزنده توصیف کرد.

نخست وزیر سوریه با اشاره به وضعیت بخش بهداشتی درمانی سوریه پیش از جنگ تروریستی گفت: این بخش بسیار پیشرو و پیشرفته و صنعت داروسازی به شکوفایی رسیده بود و داروهای ساخت سوریه به دلیل کیفیت آن علاوه بر مراکز درمانی داخلی به بسیاری از کشورها نیز صادر می شد.

الحلقی اضافه کرد: بخش بهداشتی و درمانی از نخستین روزهای جنگ مورد هدف قرار گرفت بطوریکه کارخانه های تولید دارو ویران و غارت شد، مراکز درمانی تخریب و آمبولانس ها و کادر پزشکی مورد هدف قرارگرفتند.

وی افزود: حکومت تلاش می کند این بخش را برای تحقق امنیت بهداشتی و دارویی، مانند گذشته در همه زمینه ها فعال کند.

نخست وزیر سوریه گفت: بخش بهداشتی سوریه به دارو ها و دستگاه هایی نیاز دارد که امکان تهیه آن ها از ایران و دیگر کشورهای دوست وجود دارد و همکاری بهداشتی میان دو کشور می تواند بخش بهداشتی و دارویی سوریه را بازسازی کند.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، نیز در این دیدار گفت: دولت ایران تلاش می کند امکانات پایداری و مقاومت ملت سوریه را تقویت و نیازهای پزشکی و دارویی آن را تامین کند.

وی افزود: اطمینان داریم که ملت سوریه و محور مقاومت پیروز خواهند شد.

وزیر بهداشت پس از این دیدار نیز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست همکاری های علمی و تبادل دارو و تجهیزات پزشکی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

هاشمی افزود: سال های بهتری را پیش رو داریم و این مرحله سخت را پشت سر خواهیم گذاشت و ملت های ما شاهد عزت و اقتدار بیشتری خواهند بود.

وی اضافه کرد: برای همکاری بیشتر با سوریه در زمینه های علمی و پزشکی تلاش می کنیم و امیدواریم به نتیجه مورد نظر دست یابیم.

وزیر بهداشت سوریه نیز گفت: از طریق خط اعتباری ایران، دارو و امکانات پزشکی مورد نیاز خود را تامین می کنیم.

نزار یازجی افزود: در مورد اعطای بورسیه های پزشکی نیز به توافق رسیدیم و در تحویل آمبولانس هایی که پیش از این قرارداد آنها امضا شده بود نیز تسریع و دوره های کوتاه مدت برای آموزش کادر پزشکی سوریه در ایران نیز برگزار می شود.