به گزارش خبرگزاری مهر، با نظر و دعوت سعید اسدی دبیر جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر، تعداد ۱۵ اثر نمایشی برای حضور در بخش مهمان جشنواره انتخاب شدند. اسامی نمایش های شرکت کننده در بخش مهمان جشنواره (به ترتیب حروف الفبا) به این شرح است:



۱- گروه تئاتر آران با نمایش اپرای مولوی نوشته و کار بهروز غریب پور

۲- گروه تئاتر آیین با نمایش اروند خون نوشته ایوب آقاخانی و کارگردانی کوروش زارعی

۳- گروه تئاتر کوانتوم با نمایش اودیسه نوشته امین طباطبایی و کارگردانی آرش دادگر

۴- گروه تئاتر حرکت نمایش بازار عاشقان نوشته محمد ابراهیمیان و کارگردانی هادی مرزبان

۵- گروه تئاتر شایا با نمایش ترور نوشته و کارگردانی حمیدرضا نعیمی

۶- گروه تئاتر پوشه با نمایش تکه های سنگین سرب نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی

۷- گروه تئاتر دی با نمایش خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی نوشته و کارگردانی علی رفیعی

۸- گروه تئاتر معاصر با نمایش در خواب دیگران نوشته و کارگردانی نادر برهانی مرند

۹- گروه تئاتر پرچین با نمایش دعوت به دو نمایش همراه نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان

۱۰- گروه تئاتر استوویداتو با نمایش دیوان شرقی - غربی نوشته و کارگردانی محسن حسینی

۱۱- گروه تئاتر پاپتی ها با نمایش سال ثانیه نوشته نشمینه نوروزی و کارگردانی حمید پورآذری

۱۲- گروه تئاتر یرما با نمایش شب آوازهایش ها را می خواند نوشته یون فوسه و کارگردانی رضا گوران

۱۳- گروه تئاتر مانی با نمایش صبح به خیر نوشته و کارگردانی سیروس همتی

۱۴ - گروه تئاتر ما با نمایش من شاه ریچارد بودم نوشته کیوان سررشته و کارگردانی محمد عاقبتی

۱۵- گروه تئاتر بازی با نمایش وضعیت صفر نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی آتیلا پسیانی

اجراهای صحنه ای و خیابانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از روز اول بهمن ماه در تهران آغاز می شود.