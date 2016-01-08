به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تأکید بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفندماه سال جاری بیان داشت: این حضور گسترده همانند زلزله‌ای پیکره استکبار را می‌شکند.

وی با عنوان اینکه استکبار با اعمال تحریم‌ها نتوانست تأثیری بر مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف داشته باشد، یادآور شد: مشارکت گسترده در پای صندوق‌های رأی، مردم‌سالاری دینی و امیدآفرینی را در جامعه تقویت می کند.

وی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در نشست با ائمه جمعه اشاره و اضافه کرد: در این دیدار معظم له به اهمیت انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند.

امام‌جمعه ساری در بخشی از سخنانش بر لزوم کمک به نیازمندان و افراد بی‌بضاعت در جامعه تأکید کرد و گفت: انسان از طریق معارف اسلامی به درجات عالی تقوا دست می‌یابد.

وی همچنین با محکوم کردن جنایات آل سعود و شهادت آیت‌الله نمر بیان داشت: متأسفانه آل سعود با آل یهود هم‌پیمان شده‌اند و اقدام به کشتار افراد بی‌گناه می‌کنند.

امام‌جمعه ساری، خواستار راهپیمایی مردم نمازگزار برای محکومیت جنایات استکبار و آل سعود در شهادت آیت‌الله نمر و مردم بی‌گناه پس از آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در سراسر استان شد و شهادت آیت‌الله نمر را لکه ننگی برای عربستان برشمرد و گفت: شهادت آیت‌الله نمر زمینه‌ساز سقوط و نابودی رژیم آل سعود خواهد بود.

آیت‌الله طبرسی همچنین به اقدام دولت عربستان در قطع همکاری با ایران اشاره و اضافه کرد: ملت ایران حتی هیچ هراسی از قطع رابطه با آمریکا ندارد اما از دفاع از ملت مظلوم و بی‌گناه دست نمی‌کشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخشی دیگر از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۸ دی ساری و ۱۹ دی مردم قم عنوان کرد: قیام مردم قم زمینه‌ساز فرار شاه معدوم شد و باید واقعه و حماسه ۱۹ دی در کتاب نظام اسلامی ثبت شود.

به گزارش مهر، نمازگزاران مازندرانی پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه در سراسر استان با شرکت در راهپیمایی، اقدام آل سعود درشهادت آیت الله نمر را محکوم کردند.