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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

نماینده ولی فقیه در مازندران:

مشارکت گسترده در انتخابات لرزه بر پیکر استکبار می‌اندازد

مشارکت گسترده در انتخابات لرزه بر پیکر استکبار می‌اندازد

ساری - نماینده ولی‌فقیه در مازندران، مشارکت گسترده و صفوف فشرده مردم را در پای صندوق‌های رأی در انتخابات را زلزله‌ای شکننده برای پیکره استکبار جهانی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تأکید بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفندماه سال جاری بیان داشت: این حضور گسترده همانند زلزله‌ای پیکره استکبار را می‌شکند.

وی با عنوان اینکه استکبار با اعمال تحریم‌ها نتوانست تأثیری بر مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف داشته باشد، یادآور شد: مشارکت گسترده در پای صندوق‌های رأی، مردم‌سالاری دینی و امیدآفرینی را در جامعه تقویت می کند.

وی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در نشست با ائمه جمعه اشاره و اضافه کرد: در این دیدار معظم له به اهمیت انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند.

امام‌جمعه ساری در بخشی از سخنانش بر لزوم کمک به نیازمندان و افراد بی‌بضاعت در جامعه تأکید کرد و گفت: انسان از طریق معارف اسلامی به درجات عالی تقوا دست می‌یابد.

وی همچنین با محکوم کردن جنایات آل سعود و شهادت آیت‌الله نمر بیان داشت: متأسفانه آل سعود با آل یهود هم‌پیمان شده‌اند و اقدام به کشتار افراد بی‌گناه می‌کنند.

امام‌جمعه ساری، خواستار راهپیمایی مردم نمازگزار برای محکومیت جنایات استکبار و آل سعود در شهادت آیت‌الله نمر و مردم بی‌گناه پس از آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در سراسر استان شد و شهادت آیت‌الله نمر را لکه ننگی برای عربستان برشمرد و گفت: شهادت آیت‌الله نمر زمینه‌ساز سقوط و نابودی رژیم آل سعود خواهد بود.

آیت‌الله طبرسی همچنین به اقدام دولت عربستان در قطع همکاری با ایران اشاره و اضافه کرد: ملت ایران حتی هیچ هراسی از قطع رابطه با آمریکا ندارد اما از دفاع از ملت مظلوم و بی‌گناه دست نمی‌کشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخشی دیگر از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۸ دی ساری و ۱۹ دی مردم قم عنوان کرد: قیام مردم قم زمینه‌ساز فرار شاه معدوم شد و باید واقعه و حماسه ۱۹ دی در کتاب نظام اسلامی ثبت شود.

به گزارش مهر، نمازگزاران مازندرانی پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه در سراسر استان با شرکت در راهپیمایی،  اقدام آل سعود درشهادت آیت الله نمر را محکوم کردند.

کد مطلب 3019801

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