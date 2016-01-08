به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیسیون ملی یونسکو، در چارچوب اهداف فرهنگی سازمان جهانی یونسکو و در راستای انتشار آموزه‌ها و ترویج دستاوردهای هویتی و فرهنگی مشاهیر ثبت شده ایران زمین در فهرست مشاهیر یونسکو، اولین دوره از منظومه ادبیات درمانی با آموزه‌های سعدی روز یکشنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ با سخنرانی عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران، برگزار می‌شود.

گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو - ایران سلسله نشست‌های فرهنگی، هویتی و اخلاقی با محوریت نسخه‌های شفابخش و کاربردی مشاهیر بزرگ ایران زمین را با عناوینی همچون «کالبدشکافی روان آدمی و شناخت امراض روحی از منظر جناب سعدی»، «زنگارزدایی از آیینه جسم و جان و صیقلی کردن روح از دیدگاه جناب مولانا»، «دیوشناسی و شیوه‌های مهار از نظر جناب فردوسی»، «گسستن از رذیلت‌ها و پیوستن به فضیلت‌ها در دکان عطرفروشی عطار» و «راه‌های درگشایی نور و دربندی ظلمت با رمزگشایی از مخزن الاسرار جناب نظامی» تدوین کرده است.

در این راستا، اولین جلسه از منظومه «کالبدشکافی روان آدمی و شناخت امراض روحی از دیدگاه جناب سعدی» روز یکشنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن اجتماعات کمیسیون برگزار خواهد شد.

همچنین چهار جلسه بعدی این کارگاه پنج جلسه‌ای روزهای یکشنبه یازدهم، هیجدهم و بیست و پنجم بهمن و دوم اسفند ماه در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. شرکت در این کارگاه آموزشی برای عموم آزاد و رایگان است.