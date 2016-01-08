به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه اردبیل، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با اشاره به تحیر دولت آل سعود از پیش رفت و نفوذ ایران در منطقه اضافه کرد: دولت آل سعود تصمیم دارد از ظرفیت اهل تسنن برای مقابله با ایران اسلامی استفاده کند.

وی ادامه داد: آنها تصمیم گرفته اند با تشدید اختلافات مذهبی و دو قطبی سازی مبتنی بر هویت مذهبی در فضای منطقه، شیعه و سنی را در برابر هم قرار دهند تا بتوانند از ظرفیت عظیم اهل تسنن بر علیه ایران اسلامی استفاده کنند.

خطیب جمعه اردبیل این حرکت را بسیار خطرناک و خیانت بار برای جهان اسلام دانست و تصریح کرد: آنها تصمیم دارند بعد از عاصفه الحزم که در یمن تشکیل دادند، عاصفه السنی را در منطقه تشکیل بدهند.

وی با تاکید بر اینکه حیات و منافع عربستان جز از این طریق ممکن نیست و آنها در این طرح شوم اگر موفق شوند از یارگیری خوبی برخوردار خواهند شد، افزود: اساس کار عربستان سعودی توسعه نزاع میان مسلمانان با گرایش طایفه گری است تا زمینه مواجهه کامل با ایران فراهم شود.

عاملی بیان داشت: هرچقدر کشور ما به کاهش تنش و اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی تمایل نشان می دهد، عربستان ترجیح می دهد در این آتش دمیده و آن را شعله ورتر سازد.

وی متذکر شد: آل سعود معتقد است به دلیل برتری جمعیت اهل تسنن این اختلاف در نهایت به نفع عربستان خواهد بود. عربستان به اعدام شیخ نمر و واکنش ایران از دریچه این معادله می نگرد و انتظار تشدید اختلافات مذهبی و توسعه شکاف های مذهبی را دارد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دشمن با وحدت امت هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، اضافه کرد: آنها فقط یک راه دارند و آن ایجاد اختلاف با ایجاد گروه های منحرف اسلامی است. بهائیت و گروه سید یمانی که اخیرا تشکیل شده، مثل شیعه انگلیسی و از همه بالاتر وهابیت که اساسا برای ایجاد اختلاف در امت درست شده است.

وی ادامه داد: به همین خاطر است که وهابیت تقریب مذاهب را حرام و غیر از خود، همه مسلمانان را مشرک می دانند. آنها برای تحریک شیعه از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.

عاملی یادآور شد: شهادت شیخ نمر در همین راستاست تا شیعه دست به کاری بزند که نتیجه آن زبانه کشیدن آتش جدایی و شکاف و اختلاف در امت است. متأسفانه بعضی از جوانان احساسی ما هم در این دام افتادند و با تعرض به سفارت عربستان ما را که در موضع هجوم بودیم در موضع انفعال قراردادند و جای متهم و شاکی عوض شد.

وی گفت: حمله اخیر هوایی عربستان به سفارت ایران در یمن نیز دقیقا در راستای تحریک ایران است تا ایران اقدامی خشن انجام دهد تا دو جبهه شیعه و سنی متمایزتر شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: کشور ما کار بسیار عاقلانه ای انجام داد و اعلام کرد که با ارائه اسناد فقط به شورای امنیت شکایت می کند.

وی افزود: مسئله تحریک و درگیری و متمایز کردن دو جبهه و ایجاد شکاف و اختلاف فقط در موضوعات مذهبی نیست بلکه در موضوعات قومی و سیاسی هم جاری است. عمدا فحش های قومی می گویند تا قوم متقابل عکس العمل نشان بدهد تا شکاف قومی بیشتر شود و زمینه درگیری و تقابل و تجزیه فراهم گردد.

وی با بیان اینکه امروزه بعضی از استادیوم های ورزشی ما محل این جریان بسیار خطرناک است، عنوان کرد: در ماجرای تعرض به سفارت ولو جوانان ما کار خوبی نکردند ولی عربستان در بهره برداری از این رفتار ناکام ماند و کار علیه او تمام شد. چون کشورهایی با او همراه شدند که همراهی آنها ننگ تمام است زیرا از حامیان اصلی داعش هستند و جایگاهی در عرصه بین الملل ندارند.