به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: آل سعود با شهادت آیت الله نمر روند سقوط خود را سرعت بخشید.

وی با بیان اینکه این عالم ربانی در راه حقیقت، دین و مذهب تشیع به شهادت رسید، اظهار کرد: این مجاهد حق‌گو و حق‌طلب با شهادت خود برگ سیاه دیگری را بر کارنامه ننگین و قطور آل سعود افزود.

وی بیان کرد: خون این شهید و دیگر شهیدان موجب عزت و اقتدار روز افزون تشیع خواهد شد و گریبان آل سعود را می گیرد.

حسینی آل سعود را بدتر از یهودیان دوران پیامبر دانست و گفت: رژیم عربستان به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت از رژیم تروریستی را عهده‌دار شدند.

امام جمعه یاسوج تصریح کرد: همه مشکلات، درگیری و جنایت هایی که تکفیری و سلفی ها در کشورهای عراق، سوریه، لیبی، یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، نیجریه و دیگر کشورها مرتکب می شوند، به واسطه پولهایی است که عربستان برای نابودی اسلام و مسلمین هزینه می کند.

وی همچنین به قیام ۱۹دی‌ماه قم اشاره کرد و گفت: با توهینی که در روزنامه اطلاعات در آن دوران به حضرت امام خمینی(ره) شد مردم مجاهد قم به خیابان‌ها ریختند و این امر موجب پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ شد.

حسینی بیان داشت: مردم در آن دوران ظلم و ستم را دیدند و با اتحاد و همبستگی این رژیم ملعون را کنار زدند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی کشورهای جهان در خط اول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جنایت بزرگ آل سعود در به شهادت رساندن عالم مؤمن و مظلوم، آیت الله شیخ نمر باقر النمر و در ادامۀ اعتراضات گستردۀ اقشار مردم و اصناف و گروه های مختلف مردمی نمازگزاران یاسوجی با راهپیمایی بعد از نماز جمعه این جنایت بزرگ، خاندان سفاک آل سعود را محکوم کردند.

نماز گزاران یاسوجی ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ خواستار برخورد جدی و صریح امت های اسلامی در برابر این جنایت بزرگ حکام خائن و بی کفایت آل سعود شدند.

نمازگزاران با مشت های گره کرده خویش اعتراض و خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را از آل سعود و اعدام نا بحق شیخ نمر را اعلام کرده و مرگ آل سعود را فریاد زدند.