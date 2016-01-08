به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته تبریز به امامت آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر و باحضور گسترده و باشکوه نمازگزاران تبریزی اقامه شد.

آیت الله مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به جنایت های آل سعود اظهار داشت: دولت آل سعود در یمن و سوریه شکست خورد و برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت ها و مقابله با حرکت های اعتراضی مردم، آیت الله شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان را به شهادت رساند.

وی با بیان اینکه روشنگری ها و آگاهی بخشیدن های شیخ نمر باعث بیداری مردم عربستان می شد، افزود: آل سعود از این بیداری اسلامی می ترسید و برای خاموش کردن این حرکت ها و مقابله با جنبش های اعتراضی شیخ نمر را به شهادت رساند.

امام جمعه تبریز سپس درهمین خصوص ادامه داد: آل سعود می خواهد با این اعدام افکار عمومی را متوجه مسائل دیگری کند و شکست های خود را در یمن و سوریه به فراموشی بسپارد چراکه آل سعود نفت عربستان را فروخت و با پول آن به یمن و سوریه لشکرکشی کرد و مسلمانان مظلوم آن کشورها را به شهادت رساند.

آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان است

وی با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان است، ادامه داد: اعدام شیخ نمر توسط دولت سعودی نیز برای همین منظور انجام شد.

آیت الله مجتهد شبستری همچنین گفت: در اعدام شیخ نمر سران برخی کشورهای عربی نیز از عربستان حمایت کردند که آنها با همین پول های نفت خریداری شده اند و بردگان آمریکا و عربستان هستند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت بیداری جوامع اسلامی و نقش آمریکا در ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی گفت: باید وحدت را حفظ کرد و بصیرت داشت چراکه دشمنان اسلام به دنبال تفرقه بین مسلمانان هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین به پیامدها و نتایج جنایت های آل سعود اشاره و بیان کرد: آل سعود با این کارها و جنایت ها قبر را خود می کند و در آینده نزدیک به سرنوشت صدام و رژیم منحوس پهلوی دچار می شود.

وی همچنین به درپیش بودن انتخابات اسفندماه اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت دقت در تایید صلاحیت‌ کاندیداها اظهار داشت: باید به کاندیداهای صالح اجازه ورود به مجلس داده شود و آنها تایید صلاحیت شوند و درمقابل کاندیداهای ناصالح نیز نباید تایید صلاحیت شوند چراکه پروژه نفوذ دشمن جدی است و باید مسئولان در این خصوص آگاه باشند.

انتخاب نماینده صالح وظیفه شرعی و ملی است

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه دقت در انتخاب نمایندگان اصلح وظیفه شرعی و ملی مردم کشورمان است، افزود: نباید انتخابات مایه ایجاد اختلاف شده و در کشور تفرقه ایجاد کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه اطمینان داریم مردم با حضور پرشور و باشکوه در انتخابات و انتخاب آگاهانه نمایندگان اصلح به وظیفه ملی خود عمل می کنند، ادامه داد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باعث اقتدار بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی می شود.

وی همچنین با اشاره به سال روز قیام خونین مردم قم در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام خمینی(ره) اظهار داشت: این حرکت ارزشمند و همچنین بزرگداشت چهلم شهدای قم در ۲۹ بهمن ماه در تبریز باعث شعله ور شدن آتش انقلاب و درنهایت باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد.