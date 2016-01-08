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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

بناهای تاریخی چهارمحال و بختياری به بخش خصوصی واگذار می‌شود

بناهای تاریخی چهارمحال و بختياری به بخش خصوصی واگذار می‌شود

شهرکرد - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از واگذاری بناهای تاریخی این استان به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی از واگذاری چهار بنای تاریخی فرهنگی استان از طریق برگزاری مزایده عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار توسط صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی سازمان مرکزی خبرداد.

وی اظهار داشت: این بناها شامل اتاق آئینه شهرکرد به شماره ثبت ۲۲۸۶، خانه حفیظی های بروجن به شماره ثبت ۴۶۱۰، بنای تاریخی فرهنگی امیر مفخم دزک به شماره ثبت ۱۷۳۱ و بخش اندرونی و بهاربند بنای تاریخی فرهنگی چالشتر هستند.

کد مطلب 3019817

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