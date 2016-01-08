کمبود شدید کارشناس قرآنی در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت در جمع مدیران فرهنگی و کارشناسان قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور افزود: در بعضی از دانشگاها اداره قرآن و عترت وجود دارد و چند نفر مشغول به فعالیت هستند، اما اکثر دانشگاهها با مشکل کمبود کارشناس قرآنی مواجه اند.
وی افزود: پیشنهاد میشود در هر دانشگاه یک نفر به عنوان کارشناس مسئول قرآنی تعریف شده و حتیالمقدور یک نفر کارشناس زیر مجموعه آن فعالیت کند.
معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، تغییرات مدیریتی انجام شده در مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت را در راستای تقویت این مرکز دانست و اظهار کرد: دکتر عباسی مقدم در یکسال گذشته فعالیتهای متنوعی را در این مرکز طرحریزی و انجام داد، اما به دلیل عدم تمدید مأموریت اداری وی، ادامه فعالیت و همکاری دو جانبه امکان پذیر نبود.
فراهانی با ابراز امیدواری از اینکه تغییر مدیریت مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، منجر به تقویت این مرکز شود، افزود: رئیس جدید مرکز قرآن و عترت از چهرههای شناخته شده قرآنی است و یکی از معدود حفاظ دارای دکتری افتخاری حفظ قرآن کریم است.
وی در ادامه به رابطه معنویت و آموزههای قرآنی با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: بنده معتقدم افرادی که بنیانهای ایمانی و فکری عمیقتری دارند به نحو قابل ملاحظهای کمتر دچار آسیبهای اجتماعی میشوند.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «فعالیت در امور قرآنی یک حرکت راهبردی است»، توضیح داد: معنا و مفهوم این جمله ارزشمند رهبری این است فعالیتهای قرآنی میتوانند زیرساختهای فرهنگی ما را توسعه بخشند و از این رهگذر بسیاری از مشکلات ما در حوزههای مختلف مرتفع شوند.
وی ادامه داد: در جای دیگر رهبری فرمودهاند: باید آنچنان میزان اطلاعات و معرفت قرآنی مردم رو بالا ببریم تا مردم در مورد مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، بتوانند با استناد به قرآن کریم، در خصوص رویدادها و آنچه در اطرافشان میگذرد، قضاوت داشته باشند.
فراهانی سه موضوع معرفت و شناخت قرآن، باور به آموزههای نورانی وحی و تغییر رفتار افراد را سه ضلع اصلی فرهنگسازی قرآنی برشمرد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ قرآن کریم باید در کنار کیفیتبخشی به فعالیتها و برنامهها، از توان دانشجویان علاقمند به قرآن کریم بهره برد.
وی در پاسخ یکی از کارشناسان قرآنی که مشکلات مالی را یکی از موانع اجرای برنامههای قرآنی عنوان کرد، گفت: در حوزه قرآن ما مشکلی تحت عنوان مشکل منابع مالی نداشته و آنچه به عنوان مشکل و مانع اصلی اجرای برنامهها مطرح است، عدم خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامههای قرآنی است.
معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه سال گذشته جهت افزایش بودجه فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی در قدم اول بودجه فرهنگی از بودجه دانشجویی تفکیک شد، خاطر نشان کرد: امسال نیز به عنوان دومین قدم به دنبال تخصیص عادلانه بودجه بر اساس سرانه دانشجویی یکسان در همه دانشگاههای علوم پزشکی هستیم.
وی با اعلام اینکه دانشگاههای علوم پزشکی در حد توان مالی و بضاعت خود از برنامههای قرآنی حمایت مالی و معنوی میکنند، افزود: بودجهای نیز به صورت متمرکز در ستاد مختص فعالیتهای قرآنی وجود دارد که چنانچه دانشگاهی برنامهای جدید، محوری و اثربخش را ارائه کند، بودجه مالی اجرای آن را تأمین میکنیم.
معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشهای مدیران و کارشناسانی تاکید کرد: سالهای پیش شورای توسعه فرهنگ قرآنی از دو وزارتخانه بهداشت و علوم درخواست کرد در هر یک از این دستگاهها، مرکزی به عنوان مرکز قرآن و عترت راهاندازی شود.
وی افزود: در وزارت علوم این مرکز ذیل نظر مستقیم وزیر علوم تشکیل شد که به دلیل مشغله بسیار زیاد وزیر عملاً موفقیت لازم را نداشت. در وزارت بهداشت این مرکز در ذیل معاونت فرهنگی و دانشجویی تشکیل شد که به صورت مستمر تاکنون فعالیت داشته است.
فراهانی ادامه داد: ما در مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با مشکل عدم وجود نیروی متناظر در دانشگاهها مواجه هستیم. از طرفی دانشگاههای علوم پزشکی هم با کمبود شدید کارشناس قرآنی متخصص روبرو است.
نظر شما