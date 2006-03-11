هيات مديره جديد انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در سومين دور از مجمع عمومي انجمن منتقدان و نويسندگاه سينمايي كه ساعت30 : 17 امروز(شنبه- 20 اسفند 84) در محل خانه سينما برگزار شد، با حضور 95 تن از اعضاي اين انجمن، انتخابات برگزار شد و از ميان 24 كانديدا، هفت نفر به عنوان اعضاي اصلي و سه نفر به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره انتخاب شدند.

بنا به اين گزارش، از ميان 95 راي ماخوذه، جواد طوسي ( با 66راي)، مصطفي محمودي(39 راي)، محمود گبرلو(36 راي)، علي معلم( 35 راي)، محمد تقي فهيم( 34 راي)، صادق خاموشي( 33 راي)، كيوان كثيريان( 32 راي) به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره انتخاب شدند.

همچنبن حسن معظمي( 32 راي) و سعيد مثتغاثي و محمد خزايي( مشتركا با 31 راي) اعضاي علي البدل انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي شدند.