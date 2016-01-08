فاز جدید تخریب شورای نگهبان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی طالبی در خطبه های نماز جمعه شهر خدابنده(قیدار)بابیان اینکه در حال حاضر ما میبینیم فاز جدید تخریب شورای نگهبان آغازشده و اگر هوشیار نباشیم میتواند فتنه جدیدی را رقم بزند افزود: برخی اظهارات در ادبیات سیاسی حکایت از تهدید ساختارهای رسمی نظام بهحساب میآید و بوی فتنه و آشوب میدهد.
وی ادامه داد: گاهی بحث شورایی شدن رهبری را مطرح میکنند که کاملاً خلاف عقل و تحقق یک چنین چیزی اصلاً ممکن نیست.
امامجمعه خدابنده گفت: شورای نگهبان در این دوران سی و چندساله امتحان پس داده و نمرهاش بیست است و ثابت کرده است که اصلاً و ابداً به احدی باج نمیدهد.
حجتالاسلام طالبی گفت: اگر شرق و غرب بیاید به این شیخِ متعهد، امین نظام و امین ملت آیتالله جنتی فشار بیاورد که یک نظر غیر رضای الهی بدهد، هرگز این کار را نخواهد کرد آنچه را که انجام میدهند برای خاطر خدا است و این مسئله در نوع زندگیشان و نشستوبرخاست هایشان معلوم است لذا این فقها صلاحیت را بررسی و اعلام میکنند و ملت هم آزادانه انتخاب خودشان را خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه مردم به خودیها رأی بدهید نه غیر خودیها که عامل نفوذی دشمن هستند افزود: خودی کسی است که به اسلام اصیل، ولایت فقیه، اندیشههای امام خمینی (ره)، رهبری نظام و تبری و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب، التزام قلبی و عملی داشته باشد. بنابراین تعریف کسی که هر یک از شرایط ذکر شده را نداشته باشد غیر خودی است.
امامجمعه خدابنده گفت: کسی که اسلام او اسلام آمریکایی باشد، به ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد، با اندیشههای امام خمینی (ره) هم سو نباشد، اطاعتپذیری از رهبری نظام و ولی فقیه نداشته باشد سر ستیز و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب نداشته باشد، غیر خودی است.
حجتالاسلام طالبی همچنین بابیان اینکه اعدام شیخ باقرالنمر توسط مسئولان بیتدبیر و بیکفایت آل سعود در به شهادت رسیدن این عالم مجاهد، دل مسلمین و خصوصاً شیعیان را به درد آورد، گفت: اعدام این عالم بزرگ یقیناً بزرگترین حماقت آل سعود محسوب میشود. آل سعود متحمل شکستهای مفتضحانه زیادی در منطقه شده و در باتلاقی افتاده که برای نجات خود به هر خس و خاشاکی دست میاندازد. با این اقدام میخواهد سرپوشی بر شکستهای خود بگذارد.
وی افزود: اعدام شیخ نمر باقرالنمر عجز و ناتوانی آل سعود را نشان میدهد و اینکاره بچهگانهای که در مورد ایران میکند، نشان از استیصال کامل آل سعود دارد.
امامجمعه خدابنده در ادامه به قیام خونین مردم قم در اعتراض به مقاله ساواک علیه حضرت امام خمینی (ره) در ۱۹ دیماه ۱۳۵۶ اشاره کرد و گفت: اهمیت این حادثه در این است که مردم قم آن روز حادثهای را پیش از وقوع حس کردند. در یک روزنامه به قلم یک مزدور بهطور صریح بیحجابی فضیلت و حجاب، کهنهپرستی و ارتجاع سیاه معرفیشده بود و به ساحت مرجع عالم تشیع، امام خمینی (ره) اهانت و قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲، توطئه استعمار سرخ و سیاه معرفیشده بود.
حجتالاسلام طالبی گفت: مردم بیدار و هوشیار قم به صحنه آمدند، درحالیکه شاید در نظر برخی این قضیه چندان اهمیتی نداشت، اما همین به صحنه آمدنهای بهموقع بود که باعث به ثمر نشستن انقلاب شد.
امامجمعه خدابنده افزود: از بصیرت بهعنوان تشخیص بهموقع و اقدام بهموقع یعنی باید انسان به لحاظشم سیاسی و تحلیل خود را رشد دهد و به درجهای برسد که حوادث را پیش از وقوع حس کند و قبل از دیر شدن اقدام نماید، تعبیر کرد و افزود: اگر به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم که بسیاری از حوادث ناگوار که بر سر اسلام و مسلمین آمده به دلیل نداشتنشم و تحلیل درست بوده است.
حجتالاسلام طالبی ادامه داد: یکی از مصادیق بارز بصیرت، قیام مردم قم در ۱۹ دیماه ۵۶ بود. ۱۹ دی موج بزرگی را در همه کشور ایجاد کرد و سرسلسله قیامی زنجیرهای بود که پسازآن در مراکز استانها به وجود آمد، این قیام از قم آغاز شد و در همه ایران ادامه یافت.
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