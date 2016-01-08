روزبه هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تبدیل خطوط هوایی برق به شکل زیر زمینی در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، عنوان کرد: انتقال خطوط انتقال برق از نوع هوایی به زیر زمین نیازمند اعتبارات قابل توجه است.

وی ادامه داد: هم اکنون به دنبال این هستیم که خطوط انتقال برق هوایی را در شهرکرد به زیر زمین انتقال دهیم.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری با اشاره به اینکه خطوط هوایی برق خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد زیر زمینی می شود، اظهار داشت: توزیع برق در این خیابان از هوایی به زیر زمینی تبدیل می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درآمد شرکت برق چهارمحال و بختیاری پایین است، عنوان کرد: اگر درآمد شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری زیاد بود، تمام سیستم انتقال برق شهرکرد را به زیر زمینی تبدیل می کردیم.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری با اشاره به اینکه درآمد شرکت برق در چهارمحال و بختیاری پایین است، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یک استان کوچک و دارای روستاهای بسیاری است که درآمد شرکت توزیع برق در چهارمحال و بختیاری محدود است.

روزبه هاشمی اظهار داشت: افزایش درآمد شرکت برق نقش مهمی درتوسعه خطوط انتقال برق و بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های صنعت برق در این استان می شود.