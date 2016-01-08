پلیس ترکیه به دفتر حزب طرفدار کردها در استانبول حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات پلیس ترکیه امروز به یکی از دفاتر حزب دموکراتیک خلق ها در استانبول حمله کردند.

به گفته مسئولین حزب دموکراتیک خلق ها، در جریان حمله امروز پلیس به یکی از دفاتر حزب دموکراتیک خلق ها در استانبول، تعدادی از اعضاء این حزب نیز بازداشت شده اند.

حمله امروز پلیس به یکی از دفاتر حزب دموکراتیک خلق ها در استانبول در حالی به انجام می رسد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه چند روز قبل تهدید کرده بود که علیه این حزب به اقدامات قانونی مقتضی دست خواهد زد.

حزب دموکراتیک خلق ها طرفدار کردهای ترکیه بوده و سومین حزبی به شمار می آید که با آراء مردم و در انتخابات پارلمانی اول نوامبر سال ۲۰۱۵ به این نهاد قانونگذاری در ترکیه وارد شده است.

گفتنی است، پس از سفر رهبر حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه به مسکو اردوغان این حزب را به خیانت علیه این کشور متهم کرده بود.