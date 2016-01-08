به گزارش خبرنگار مهر، مردم و مسئولان شهرستان اهر به همراه سایر قشرهای جامعه اعم از پیر و خردسال بعداز نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی باشکوهی، جنایت‌های رژیم آل‌سعود در رابطه با اعدام بی‌شرمانه آیت‌الله شیخ نمر النمر را محکوم کردند.

روحانیون و سایر اقشار مردم شهرستان اهر با در دست گرفتن پلاکاردهایی اعدام روحانی مبارز شیخ نمر جنایت‌های رژیم آل‌سعود محکوم و خواستار مجازات عاملان اعدام بی‌گناه این روحانی شدند.

گروه‌ها و تشکل‌های مختلف مردمی با حضور در این تجمع و راهپیمایی بزرگ، این اقدام ددمنشانه رژیم آل‌سعود را محکوم و با حضور گسترده و انقلابی خود در مراسم تظاهرات، اعتراض و خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را از آل سعود و اعدام نا‌به‌حق شیخ نمر اعلام کردند و شعار مرگ آل سعود‌ را فریاد زدند.