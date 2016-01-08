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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

بعداز نماز جمعه در راهپیمایی پرشور مردم صورت گرفت؛

شعار «مرگ بر آل‌سعود» مردم اهر در محکومیت شهادت شیخ نمر

شعار «مرگ بر آل‌سعود» مردم اهر در محکومیت شهادت شیخ نمر

اهر - نماز گزاران جمعه شهرستان اهر پس از اقامه نماز جمعه، در پی اعدام شیخ النمر توسط دولت عربستان با برگزاری راهپیمایی جنایت‌های این رژیم را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم و مسئولان شهرستان اهر به همراه سایر قشرهای جامعه اعم از پیر و خردسال بعداز نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی باشکوهی، جنایت‌های رژیم آل‌سعود در رابطه با اعدام بی‌شرمانه آیت‌الله شیخ نمر النمر را محکوم کردند.

روحانیون و سایر اقشار مردم شهرستان اهر با در دست گرفتن پلاکاردهایی اعدام روحانی مبارز شیخ نمر جنایت‌های رژیم آل‌سعود محکوم و خواستار مجازات عاملان اعدام بی‌گناه این روحانی شدند.

گروه‌ها و تشکل‌های مختلف مردمی با حضور در این تجمع و راهپیمایی بزرگ، این اقدام ددمنشانه رژیم آل‌سعود را محکوم و با حضور گسترده و انقلابی خود در مراسم تظاهرات، اعتراض و خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را از آل سعود و اعدام نا‌به‌حق شیخ نمر اعلام کردند و  شعار مرگ آل سعود‌ را فریاد زدند.

کد مطلب 3019833

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