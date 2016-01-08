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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

تیم فوتبال امید ایران وارد قطر شد

تیم فوتبال امید ایران وارد قطر شد

تیم فوتبال امید ایران ظهر امروز وارد دوحه قطر شد تا خودش را آماده حضور در مسابقات انتخابی المپیک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم فوتبال امید ایران که ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی وارد فرودگاه دوحه شدند، در این فرودگاه مورد استقبال مسولان سفارت ایران و حسین اخوت سرپرست تیم فوتبال امید قرار گرفتند و بلافاصله راهی هتل شدند.

بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم امید به محض رسیدن به هتل «میلینیوم» برای صرف نهار راهی رستوران شدند. حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید نیز که در تهران حضور داشت امروز راهی قطر شد تا در کنار بازیکنان و کادر فنی باشد.

اولین تمرین تیم فوتبال امید ایران در قطر ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت محلی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3019839

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