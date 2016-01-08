استکبار و بدخواهان به انتخابات چشم طمع دوخته اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج، به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور، اشاره کرد و گفت: مقام عظمای ولایت در این دیدار نماز جمعه را قرارگاه اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دانستند و عمده وظیفه این قرارگاه را تبیین حقیقت و تمام کردن حجت اعلام کردند.

وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری نماز جمعه را قلب و مرکز فرهنگی هر شهر دانستند که باید هدایتگری و روشنگری فرهنگی و سیاسی داشته باشد.

خطیب جمعه کرج وظیفه امام‌جمعه را بیان حقیقت، واقعیت و هر آنچه درست است اعلام کرد و گفت: حقیقت و واقعیت باید بیان شود حتی اگر به مذاق برخی خوش نیاید.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه سخنان خود به ساختمان مصلی شهرستان کرج اشاره کرد که طراحی خوبی ندارد و گفت: درصورتی‌که ساختمان مصلی تکمیل شود ظرفیت‌های بالقوه خوبی وجود دارد که بالفعل می‌شود و می‌توان فعالیت‌های فرهنگی متمرکزی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله «برجام» اشاره کرد که حفظ این مسئله برای عده‌ای مانند بُت شده است، و گفت: در خصوص مسئله برجام عده‌ای حاضر نیستند واقعیت را بپذیرند نگاه یک‌سویه به این مسئله باعث به مخاطره افتادن سیاست خارجی کشور می‌شود.

تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و قطع رابطه برخی کشورها دشمنی آشکار با ایران است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بیان کرد: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب و مصوبه ۶۳۴ شورای امنیت ملی دولت موظف است درصورتی‌که دشمن هرگونه تحریمی را اعمال کند اجرای برجام را متوقف کند.

وی اولین اقدامی که ایران باید پس از برجام انجام می‌داد را از بین بردن قلب راکتور اراک اعلام کرد و گفت: این در حالی است که آمریکا فقط رجزخوانی و تهدید می‌کند، این سگ هار به همراه توله‌هایش به هر بهانه‌ای می‌خواهد از اسلام و انقلاب انتقام بگیرد به این دلیل دست به هر کاری می‌زند.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه باید با تکیه به داشته‌های خود مشکلات کشور را حل‌وفصل کنیم، گفت: تکیه به دشمن تکیه به آتش و هلاکت است چرا که دشمن و در رأس آن آمریکا قابل‌اعتماد نیست.

وی در ادامه به شهادت شیخ نمر اشاره کرد و گفت: خون شیخ نمر باعث بصیرت افزایی مردمان جهان شده است امیدواریم به‌زودی زود آل سعود سرنگون شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن همیشه به دنبال دشمنی است، تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و قطع رابطه برخی کشورها را دشمنی آشکار با ایران اعلام کرد و گفت: چند روز گذشته سفارت ایران در صنعا بمباران‌شده است به همین خاطر نباید به دشمنی که سال‌های سال دشمنی و شرارت را پیشه خود کرده است اعتماد کنیم.

حمله به سفارت‌خانه عربستان خلاف قانون بود

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه دشمن هر فرصتی به دست آورد به دنبال ضربه زدن به کشور است، گفت: دولت باید به داشته‌های داخلی اعتماد کرده و برای رفع معضلات و مشکلات از مردم کمک بگیرید.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه نهادهای حقوق بشری در خصوص جنایات آل سعود سکوت کرده‌اند، گفت: در حالی که عربستان مرکز خرید سلاح‌های استکبار است و باید از طریق نهادهای حافظ حقوق بشر مورد اعتراض قرار گیرد کشور ما به دلیل اینکه چرا مراکز دیپلماتیک حفاظت نمی‌شود مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه حمله به سفارت‌خانه‌ها کار درستی نیست، گفت: اگر لانه جاسوسی آمریکا تسخیر می‌شود این دلیلی نیست که اگر با کشوری مشکل پیشامد سفارت‌خانه‌اش اشغال شود و بعد فکر کنیم که این کار انقلابی و بزرگ است.

وی سوءاستفاده از احساست مردم در جریانات سیاسی توسط عده‌ای را مصداق نفوذ دانست و گفت: نباید در جریانات سیاسی از احساسات مردم سوءاستفاده شود در این صورت زمینه برای سوءاستفاده دشمن فراهم می‌شود.

خطیب جمعه کرج قانون‌مداری را ضروری دانست و گفت: اگر هرکسی بخواهد به میل و اعتقاد خودش رفتار کند و نظر خودش را اعمال کند هرج‌ومرج می‌شود و دشمنان برای تفرقه‌افکنی به دنبال بهانه می‌گردند.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مسیری که می‌رفت علیه آل پلید سعود باشد با حمله به سفارت عربستان که حرکتی نابخردانه بود، توجه‌ها را به ایران جلب کرد، گفت: حمله به سفارت‌خانه عربستان خلاف قانون بود.

برخی برای تأمین منافع خود از حق ناس مایه گذاشتند

وی با اشاره به اینکه حاکمان عربستان حاکمانی جاهل هستند و تجربه لازم را برای کشورداری ندارند، گفت: در مدت کوتاهی که بر سرکار آمده‌اند دست به جنایات بزرگی زده‌اند و جامعه جهانی را به‌زحمت انداخته‌اند و این در حالی است که استکبار و در رأس آن‌ها آمریکا از آن‌ها حمایت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز خطاب به کشورهای که از آل سعود حمایت می‌کنند، گفت: کشورهای که به این رژیم منحوس کمک می‌کنند بدانند که کمک به تروریست می‌کنند و در جنایات آل سعود شریک‌اند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن می‌داند ایران تبدیل به قدرتی فرا منطقه‌ای شده است، گفت: قطع رابطه با ایران معنای ندارد آن‌ها از این قطع رابطه ضرر می‌کنند و در آینده‌ای نزدیک از کار خود پشیمان می‌شوند.

خطیب جمعه کرج در ادامه با ابراز تأسف از اقدامات دیرهنگام دولت در خصوص حمله به سفارت عربستان، گفت: اگر دولت به‌موقع در این خصوص موضع می‌گرفت و احساسات مردم کنترل می‌شد این مسائل و مشکلات دامن کشور را نمی‌گرفت.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه سخنان خود به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله حق ناس در انتخابات تأکید فراوان دارند و در این سال‌ها به تبیین این مسئله مهم پرداخته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه عده‌ای در این سال‌ها از مسئله حق الناس سوءاستفاده کرده‌اند، گفت: برخی برای تأمین منافع خود از حق الناس مایه گذاشتند.

خطیب جمعه کرج گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند رد صلاحیت داوطلبان صالح مصداق زیر پا نهادن حق الناس است و پذیرفتن و تائید صلاحیت داوطلبان ناصالح نیز مصداق واقعی نادیده گرفتن حق مردم است.

دست فتنه گران از کشور کوتاه شود

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز امانت‌داری در آرا و پذیرفتن نتیجه انتخابات را مصداق حق الناس دانست و گفت: دشمنی به نام آمریکا داریم که همه تلاشش را می‌کنند تا ایران ساقط شود به همین دلیل باید حق الناس در انتخابات رعایت شود و حقی از کسی ضایع نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه استکبار و بدخواهان به انتخابات چشم طمع دوخته‌اند، گفت: ملت ایران با انتخاب افراد صالح مشت محکمی بر دهان استکبار خواهد زد.

وی تأکید کرد: اگر در بررسی‌های صورت گرفته فتنه گران و ساکت فتنه رد صلاحیت شده باشند حق الناس به‌درستی اعمال‌شده است.

خطیب جمعه کرج ادامه داد: هیئت‌های اجرایی نظرات خود را داده‌اند امیدواریم در نزد خدا، شهدای مظلوم و خانواده‌های آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند اینکه ساکتان و حامیان فتنه تائید کردند حتماً عذری در نزد خداوند دارند.

وی در ادامه از هیئت‌های اجرای و شورای نگهبان خواست برای بررسی صلاحیت داوطلبان نهایت دقت را به خرج دهند و گفت: دست فتنه گران و معارضان و کسانی که با نظام و انقلاب زاویه‌دارند باید از کشور کوتاه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه امروز عده‌ای برایشان سخت است که بر زبان نام فتنه و فتنه‌گر را ببرند، با طرح این سؤال که آیا اگر چنین افرادی اجازه ورود به مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را پیدا کنند بر کرسی‌ها بنشینند بر مردم سلطه پیدا کنند حق مردم پایمال نشده است، گفت: قطعاً حقوق مردم پایمال می‌شود نباید کسانی که به‌نظام اعتقادی ندارند بر دستگاه ای دولتی حاکم شوند.

وعده‌های کاندیداها مورد توجه قرار گیرد

نماینده ولی‌فقیه در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه در طول دو سال اخیر برخی که به‌نظام اعتقادی ندارند در قسمت زیادی از دستگاه‌های نظام واردشده‌اند ولی باید از ورود این دسته از افراد به مجلس شورای اسلامی و خبرگان جلوگیری شود.

خطیب جمعه کرج در ادامه سخنان خود به برخی از ویژگی‌های کاندیداها در انتخابات اشاره کرد و گفت: نمایندگان دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر قانون رادارند اگر کسی که خود را کاندیدای انتخابات کرده است در تبلیغات شروع به وعده‌های کند که ربطی با قانون‌گذاری و نظارت بر قانون ندارد توقعات مردم را بالابرده است.

وی با تأکید بر اینکه نماینده به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس اعتبارنامه وی تصویب شد نماینده همه مردم کشور است، اضافه کرد: لذا کسی که قدرت قانون‌گذاری و توانایی نظارت بر قانون دارد باید به مجلس راه پیدا کند.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه برخی از نماینده‌ها وعده ساخت پل و جاده را می‌دهند، ولی کار نماینده مجلس ساخت پل و مدرسه و جاده نیست، گفت: این بی‌تدبیری‌ها باعث می‌شود وقتی ۳۵ نماینده در مجلس می‌خواهند وزیری را استیضاح کنند و از وی سؤال کنند پس از سه روز ۲۵ نفرشان سؤال خود را پس می‌گیرند.

وی خطاب به نمایندگانی که در مجلس قصد استیضاح وزیری رادارند ولی پس از چند روز حرف خود را پس می‌گیرند، گفت: اگر واقعاً به سؤالی که مطرح می‌کنید اعتقاد دارید چرا حرف خود را پس می‌گیرید غیرازاین است که در پستو باهم صحبت کرده و وزیر قول ساخت یک تیر چراغ‌برق در خیابان شمارا داده است که حرف خود را پس گرفته‌اید.

افرادی که توانایی درک مشکلات را دارند انتخاب شوند

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز خطاب به مردم گفت: مواظب باشید افرادی که توانایی درک مشکلات را دارند و می‌توانند مشکل را به‌صورت قانون طرح کنند تا در همه کشور ریشه‌کن شود را انتخاب کنید حالا بررسی کنید داوطلبانی که ثبت‌نام کرده‌اند کدام‌یک توانایی درک مشکلات، قانون‌گذاری و نظارت بر قانون رادارند.

خطیب جمعه کرج اضافه کرد: به نحوه تبلیغات کاندیداها توجه شود کیفیت شعارهای آن‌ها موردبررسی قرار گیرد که خدای‌نکرده شعارها بوی عوام‌فریبی ندهد بریزوبپاش موردتوجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: کاندیداها باید شعارهای انقلاب را مدنظر داشته باشند و در عمل ثابت کرده باشند که وابستگی به غرب و استکبار ندارند.

وی در ادامه سخنان خود به قیام ۱۹ دی‌ماه مردم قم اشاره کرد و گفت: این قیام با یک مقاله از مزدوران شاه که حجاب را کهنه‌پرستی دانسته و به امام راحل و مرجعیت توهین کرده بود و قیام پانزده خرداد را توطئه استعمار سرخ و سیاه نامیده بود آغاز شد.

آیت‌الله حسینی همدانی در پایان گفت: مردم، جوانان و طلاب مقصود نویسنده را درک کرده و به‌موقع عمل کردند و این حرکت سرآغاز تحولاتی بود که نتیجه‌اش به پیروزش انقلاب ختم شد به همین منظور می‌توان قیام ۱۹ دی را ریشه انقلاب دانست اگر مردم بصیر به‌موقع عمل کنند اثرش قطعی است.