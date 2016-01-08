به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی در خطبه‌های امروز نماز جمعه خارگ اظهار داشت: برای رسیدن به خدا باید قلب معنوی را بشناسیم و از این قلب معنوی به خدا برسیم.

وی ادامه داد: اگر برای رسیدن به خدا از سیره پیامبر استفاده کنیم می‌توانیم در مسیر خدا قرار گیریم و اگر جا پای ائمه بگذاریم و راه پیامبر را گم نخواهیم کرد. در بحث حکومت‌داری، هر کس یک روش را انتخاب می‌کند، باید دید کدام راه درست است.

امام جمعه خارگ اضافه کرد: روش پیامبر در حکومت داری مشورت گرفتن بود؛ در جنگ خندق افراد را جمع کرد و نظرات را پرسید، این روش و سیره پیامبر بود و ما هم اگر می‌خواهیم در زندگی موفق باشیم نه باید خود رای باشیم و باید نظرات دیگران را هم تاثیر دهیم.

وی بیان کرد: حکومت‌داری معاویه با نیرنگ و فریب و نفاق بود، روش پیامبر اخلاق و از دیگران کمک گرفتن بود ولی روش معاویه فتنه ایجاد کردن است.

کمالی با بیان اینکه مبنای حکومت‌ها متفاوت است، خاطرنشان کرد: امروز ما هم اینچنین است؛ آمریکا روش یزدی دارد و نمونه معاویه انگلیس است که با فریب و نیرنگ وارد می‌شود و وهابیت را به جان مسلمانان می اندازد، ما باید بهترین راه را انتخاب کنیم که بهترین راه و روش سیره پیامبر است که به سعادت دنیا و اخرت خواهیم رسید.

نهاد نماز جمعه نهاد ولایت است

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار داشت: نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است، یعنی اگر بخواهیم یک شهر فرهنگی داشته باشیم باید نهاد نماز جمعه موثر باشد. نماز جمعه یادگار امام خمینی (ره) است و از این نعمت متشکر هستیم. نهاد نماز جمعه نهاد ولایت است.

امام جمعه خارگ با اشاره به اینکه جامعه نباید ورود زود هنگام به انتخابات داشته باشد، گفت: یکی موارد حق الناس در انتخابات این است که کسی که ناصالح است وارد انتخابات نشود؛ کسی که فاسد است و مشکل دارد نباید وارد عرصه انتخابات شود.

وی تصریح کرد: باید در بحث خبرگان و مجلس دقت کنیم که به خواسته آمریکا تن ندهیم؛ بحث نفوذ را جدی بگیریم عده‌ای می‌خواهند در بین مسئولان نفوذ کنند، بحث نفوذ بحث جدی است باید مواظب باشیم بین مسئولین و ارکان صورت نگیرد.

ترس آل‌سعود از ظهور سیدنصرالله جدید بود

کمالی با اشاره به اینکه ایستادگی شیخ نمر کاملا صحیح بود، اضافه کرد: ایشان به دنبال آزادگی مردم عربستان بود، این شیخ شهید آمد تا از حق این مردم دفاع کند؛ ترس حاکمان آل سعود این بود که سید حسن نصرالله جدیدی ظهور کند و این تصمیم را گرفتند.

وی با بیان اینکه عربستان در جهان اسلام به‌صورت کامل شکست خورده است، خاطرنشان کرد: یمن، سوریه و عراق نمونه‌های این شکست است، کشورهای غربی مدت‌ها به دنبال این هستند که بین شعیه و سنی تفرقه ایجاد کنند.

امام جمعه خارگ افزود: عربستان قدرتی ندارد و قدرت ایران را درک کرده است؛ احتمال حضور نفوذی‌های وهابی و شعیه‌های انگلیسی در حمله به سفارت عربستان وجود دارد، خون این شهید بزرگ و عالم آل سعود را نابود خواهد کرد.

ار شورای نگهبان و کار مجریان انتخابات حق‌الناس است

امام جمعه عسلویه نیز در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به دیدار ائمه جمعه با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری، نماز جمعه قرارگاه ایمان و تقوا و بصیرت و اخلاص است، نماز جمعه قلب فرهنگی شهر است و باید از این تریبون مسال مختلف روشنگری شود.

حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد با اشاره به منویات رهبری در مورد انتخابات، افزود: انتخابات نعمتی بزرگ و حق‌الناس است؛ کار شورای نگهبان و کار مجریان انتخابات حق‌الناس است.

وی اضافه کرد: برخی افراد مرتب می گویند رهبری گفتند حق الناس و این حرف را زیاد تکرار می‌کنند؛ برخی افراد حرف رهبری را به نفع حزب و گروه خود مصادره می‌کنند؛ وقتی رهبری می فرمایند حق الناس یعنی در تمام ابعاد حق‌الناس است.

امام جمعه عسلویه گفت: حق‌الناس یعنی رعایت حق داوطلب؛ کسی که صلاحیت ندارد اگر تایید شود و چشم. پوشی شود حق‌الناس رعایت نشده است. پذیرش نتیجه انتخابات هم حق‌الناس است.

قانونمندی به شعار نیست

وی با بیان اینکه در اعتراض به انتخابات سال ۸۸ و آن فتنه خسارتی به مملکت و نظام وارد شد، گفت: باید قانونمند باشند و قانونمندی به شعار نیست؛ حفظ امانت حق‌الناس است، باید رعایت شود و جفایی و خیانتی نشود. این نظام به سادگی به‌دست نیامده و در محکمه الهی باید پاسخگوی شهدا باشیم.

هاشمی‌نژاد افزود: حرکت وحشیانه و ضد انسانی آل سعود در شهادت شهید آیت الله نمر محکوم است؛ همه آزاداندیشان جهان و کسانی که وابسته و نوکر آمریکا نبودند در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی این جنایت را محکوم کردند.

وی گفت: ما از دولت‌مردان می‌خواهیم از موضع انقلابی کوتاه نیایند؛ ما مخالف مردم عربستان نیستیم، مخالف دولت و حکومت مفسد آل سعود هستیم که دلارهای نفتی را در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی هزینه می‌کند و نوکر آمریکاست؛ خون پاک این عالم ربانی ریشه آل سعود را می خشکاند.