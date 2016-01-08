نمازگزاران جمعه قم جنایات آل سعود را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران و اقشار مختلف مردم قم، پس از برگزاری نماز جمعه با برپایی راهپیمایی، اقدام آل سعود در به شهادت رساندن روحانی مبارز شیعه شهید نمر باقر النمر را محکوم کردند.

راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر شهید آیت الله نمر و همچنین نوشته‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود» این اقدام عربستان سعودی را محکوم کردند.

در این راهپیمایی که جمعی از مردم کشور یمن و طلاب خارجی نیز حضور داشتند، اقدامات آل سعود و حمله عربستان به کشور یمن و به شهادت رساندن مردم این کشور و نیز ویران کردن زیرساخت‌های یمن را محکوم کردند و از همه کشورهای اسلامی خواستند تا با حفظ وحدت مانع از سوء استفاده دشمنان اسلام شوند.

راهپیمایان همچنین اقدام عربستان و برخی دیگر از کشورهای هم‌سو با آل سعود در تعطیلی سفارتخانه‌های خود را خطایی استراتژیک دانستند و اعلام کردند در صورت عدم بازگشت به زودی از این اقدام پشیمان خواهند شد.

نمازگزاران جمعه قم، راهپیمایی خود علیه اقدامات آل سعود را از حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز و تا میدان شهدا ادامه دادند و در پایان نیز برای پیروزی ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان علیه جبهه کفر و استکبار دعا کردند.