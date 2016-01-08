آمریکا درصدد نفوذبه انتخابات مجلس است/ضرورت تقویت قدرت دفاعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جواد حاجی زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته اهر با اشاره به اینکه نماز جمعه قرارگاه ایمان، تقوا و تقویت فرهنگ دینی است، بیان داشت: کسانی که نماز جمعه اقامه نمی کنند به نوعی مورد غفلت قرار گرفته اند.

امام جمعه اهر بابیان اینکه ائمه جمعه فرماندهان قرارگاه فرهنگی شهرستان ها هستند، ادامه داد: با وجود اینکه امام جمعه ها برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنند نباید دفاتر آنها به کمیته امداد و دادگستری تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات حق الناس است، افزود: برخی ها می خواهند با وجود زحمات فراوان مسئولان انتخابات را غیرقابل اعتماد جلوه دهند و از طرفی دیگر آمریکا با طمع ورزی و زیاده خواهی ها و حتی صرف هزینه در تلاش است تا در انتخابات هفتم اسفندماه با ایجاد فتنه به انتخابات نفوذ کرده و ماجرای فتنه ۸۸ مبنی بر تقلب در انتخابات را تکرار کند.

شیطنت های آمریکایی ها بعداز برجام نیز ادامه دارد

حاجی زاده در بخشی از سخنان خود ارتقاء و توسعه توان موشکی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست، اضافه کرد: آمریکایی ها خود را به آب و آتش می زنند تا در مقابل پیشرفت های موشکی ایران ایستادگی کنند و البته با افکار نادرست ارتقاء توان موشکی کشورمان را نقض برجام دانسته و از سوی دیگر هیچگاه اعمال ننگین خود را بر خلاف اجرای برجام نمی داند.

امام جمعه اهر ادامه داد: شیطنت های آمریکایی ها در دوران پسابرجام همچنان ادامه دارد و از طرفی هنوز پیش از رفع تحریم های گذشته تحریم هایی مجدد علیه ملت ایران وضع کرده است.

وی ضمن اشاره به اینکه ایران تنها کشور پیشتاز در مقابله با تروریست ها است، گفت: مقامات سعودی برای سرپوش گذاشتن بر روی جنایت های بی حد و اندازه خود در یمن و سایر کشورهای اسلامی با ایران قطع رابطه کرده است.

حاجی زاده در پایان با تاکید بر اینکه آتش زدن سفارت های دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد مشکوک است، تصریح کرد: عده ای با آتش زدن سفارت عربستان در تهران و مشهد خصمانه رفتار کرده اند و این ماجراها علاوه بر اینکه مشکوک است بلکه پشت پرده آن نیز وجود دارد.

اهمیت بالای برگزاری نمازهای جمعه در سراسر کشور

امام جمعه بناب نیز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت: نمازهای جمعه و جماعات مهمترین و دموکراسی ترین تجمعات هستند که در دنیا از سوی دین اسلام عرضه شده و مکاتب دیگر این تجمعات را ندارند.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به دیدار اخیر ائمه جمعه سراسر کشور با مقام عظمای ولایت اظهارکرد: در این دیدار مقام معظم رهبری از نمازهای جمعه به‌عنوان قرارگاه نام بردند که از قرارگاه معمولاً در ادبیات جنگی نام برده می شود که الزامات خاصی دارد.

خطیب جمعه شهرستان بناب با اشاره به اهمیت برگزاری نمازهای جمعه و جماعات در نظام اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که شیعه هراسی، ایران هراسی و ناامنی های گسترده در اطراف ایران اسلامی بیداد می کند و فشارهای گوناگون غربی ها متوجه این کشور است، لذا اجتماعات جمعه و جماعات بزرگترین حربه و تهدید در برابر توطئه های مختلف دشمنان هستند.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با بیان اینکه عبادت در اسلام دو دسته است؛ گفت: عبادت فردی و عبادت اجتماعی و تمام مسلمانان در طول شبانه روز با شرکت در نمازهای جماعات تماماً به یک هدف سجده می کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با تشریح ابعاد معنوی و آثار و برکات تجمعات جمعه و جماعات تأکید کرد: نمازهای جمعه و جماعات یک مانور جامع در برابر توطئه های مختلف دشمنان است و شرکت در نمازهای جمعه و جماعات برای ما به یک عادت تبدیل شده ولی مخالفان این نظام از این اجتماعات حساب ویژه ای می برند.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: نماز جماعت می تواند یک شبکه وسیع خبررسانی و خدمت رسانی باشد تا مشکلات مسلمانان در آن بررسی و حل و فصل شوند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت برگزاری خطبه های نماز جمعه در سراسر کشور اذعان کرد: نمازهای جمعه هر هفته بدون تعطیلی در محدوده ای وسیع تر و با جمعیتی بیشتر در مساجد جامع تر برگزار می شود لذا بر این اساس است که مقام معظم رهبری از پایگاههای نمازجمعه بعنوان قرارگاه نام می برند و این قرارگاهها یعنی قرارگاههای دینی، اعتقادی و عقیدتی است.

امام جمعه بناب در ادامه خطبه های نمازجمعه شهرستان بناب بر ضرورت برپایی هرچه باشکوه تر نمازهای جمعه و جماعات در سطح کشور تأکید کرد و گفت: تقویت این اجتماعات موجب عقب نشینی دشمنان در تصمیمات خود می شود.