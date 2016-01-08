به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید یوسف طباطبایی ‌نژاد ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به قیام مردم قم در ۱۹ دیماه سال ۱۳۵۶ به دنبال انتشار مقاله ای توهین آمیز نسبت به امام خمینی (ره) اظهار داشت: طلاب حوزه های علمیه با برگزاری تظاهراتی به این توهین واکنش نشان دادند.

وی در ادامه با بیان اینکه در جریان این تظاهرات عده ای از طلاب به شهادت رسیدند، گفت: برپایی تظاهرات در قم مقدمه ای برای تظاهرات دیگر شهرهای کشور شد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه در دیدار ائمه جمعه کشور با رهبر معظم انقلاب، نماز جمعه قرارگاه بصیرت و هدایت از سوی ایشان معرفی شد، افزود: ایشان همچنین تاکید داشتند برای مقابله با اقدامات فرهنگی دشمن علیه ما باید از نماز جمعه در راستای بیدارسازی مردم و جلوگیری از نفوذ دشمن بهره بگیریم.

وی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبری انتخابات نعمت بزرگی برای ماست و باید ضامن حق الناس باشد.

آیت الله طباطبائی نژاد تاکید کرد: مجریان انتخابات در کشور ما همواره دقت را به خرج داده اند که افراد نااهل به این عرصه وارد نشوند تا حقی از مردم ضایع نشود.

وی افزود: مسئولان برگزاری انتخابات هم اکنون نیز دقت لازم را به کار گرفته اند تا در انتخابات پیش رو مشکلی پیش نیاید. همانگونه که تاکنون سالم ترین انتخابات را در کشور برگزار کرده ایم.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مردم و مسئولان مراقب فتنه و فتنه گر بوده و هستند، تصریح کرد: انتخابات راهی برای افزایش انسجام بین مردم است و مردم هم دقت کنند تا افراد نفوذی وارد هر دو مجلس، خبرگان و شورای اسلامی نشوند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات آل سعود اشاره داشت و گفت: آل سعود با جنگ هایی که در کشورهای منطقه به راه انداخته است خنجر به اسلام می زند که امیدواریم این جنایات سبب نابودی آل سعود شود.