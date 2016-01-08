به گزراش خبرنگار مهر، حجت السلام سید حبیب الله موسوی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه شازند با بیان اینکه آل سعود با این اقدام زمینه زوال و نابودی خود را فراهم کرد، افزود: در این اتفاق همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دست الهی گریبان آل سعود را خواهد گرفت.

وی آل سعود را رژیمی ضدخدایی و بزرگترین بلای جهان اسلام دانست و اظهار کرد: کشتن شیخ نمر، کشتن زائران مکه و تشکیل گروه های تکفیری و داعش از جمله جنایات این رژیم منحوس است.

موسوی در دیگر بیانات خود به شهادت شهید احمدی روشن اشاره کرد و گفت: تا وقتی دانشمندان و جوانان ایرانی در همه عرصه ها به فکر پیشرفت کشور هستند دشمنان کشور نمی توانند به این نظام ضربه ای بزند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص انتخابات گفت: دشمنان نظام می خواهند از طریق نفوذ در انتخابات به کشور ضربه وارد کنند و مسئولین باید در انتخابات از نفوذ دشمنان مراقبت کنند.

امام جمعه شازند در این نماز عبادی و سیاسی با اشاره به قبح حسادت گفت: حسادت دردی بی درمان و بلای عظیمی برای ایمان یک فرد است.

موسوی حسادت را دعا برای زائل شدن نعمت دیگری عنوان کرد و گفت: حسادت از کارهای منافقان است و کسی که حسود است هیچ وقت در زندگی آرامش ندارد.

گفتنی است در پایان نماز عبادی و سیاسی روز جمعه شازند همزمان با سراسر استان مردم شهید پرور شهر شازند بر علیه جنایات آل سعود راهپیمایی کردند و با شعار مرگ بر آل سعود این رژیم را محکوم کردند.