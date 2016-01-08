به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان افزود: آل سعود متحمل شکست‌های مفتضحانه زیادی در منطقه شده و در باتلاقی افتاده که برای نجات خود از حربه ای استفاده می کند و با اعدام شیخ نمر می خواهد سر پوشی بر شکست های خود بگذارد.

وی با بیان اینکه شهادت شیخ نمر خون جدیدی به مسیر ایثار و شهادت در جهان اسلام تزریق کرد ادامه داد: نام شیخ نمر باقر النمر برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: اعدام شیخ نمرباقرالنمر عجز و ناتوانی آل سعود را نشان می‌دهد و این اقدام نشان از اضمحلال و ناتواتنی این رژیم است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به بیست و سومین گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی جاری، گفت: برگزاری نماز جمعه در کشور از برکات بزرگ انقلاب اسلامی بوده است که اثرات مهمی در حوزه های مختلف برای کشور داشته است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: در حال حاضر به برکت نظام اسلامی در ۸۴۵ شهر کشور نماز جمعه اقامه می شود.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری همواره بر لزوم توجه به سنگر نماز جمعه گفت: جنگ امروز جنگ معنوی، اعتقادی، ایمانی و سیاسی است و هدف نماز جمعه تبیین و روشنگری برای مردم در عرصه جنگ نرم است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به ترو شهید احمدی روشن دانشمند هسته ای کشورمان افزود: استکبار جهانی و صهیونیست همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اند و ترور دانشمندان هسته ای در راستای این هدف شوم بوده است.

نمازگزاران زنجانی بعد از نماز جمعه این هفته شهر زنجان در محکومیت جنایت رژیم ال سعود در اعدام شیخ نمر راهپیمایی کردند نظیر این راهپیمایی در سایر شهرهای استان زنجان نیز برگزار شد.