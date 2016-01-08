کاندیداها به نظر نهایی شورای نگهبان تمکین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد غلامی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه گفت: قیام مردم قم در سال ۵۷ واقعه بسیار مهمی است و باز خوانی این وقایع به ما خیلی کمک خواهد کرد که بدانیم برای این کشور و انقلاب خیلی زحمت کشیده شده است.

حجت الاسلام غلامی با اشاره به بیانات بسیار مهم مقام معظم رهبری امام خامنه ای در جمع ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشت: نماز جمعه قرار گاه ایمان و بصیرت و اخلاق است و مقام معظم رهبری فرمودند: به مساله نفوذ دشمن در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی اشاره کردند و بیان داشتند که نفوذ در این دو نهاد یعنی نفوذ در مکانهای تاثیر گذار در سیاست نظام است، امروز این برنامه دشمن است مردم باید کسانی را از صندوق ها ی رای بیرون بیاورند که دشمن نتواند به عنوان نفوذی از آنها استفاده کند و این وظیفه شورای نگهبان را سخت تر می کند.

امام جمعه جاسک گفت: دشمن برای این انتخابات خط و نشان کشیده است ثبت نام کنندگان مراقب باشند و به نظر شورای نگهبان تمکین کنند.

حجه الاسلام غلامی با محکومیت عمل قبیح آل سعود گفت: آیت الله نمر عمری را با مجاهدت گذراند و در نهایت به دست خبیث ترین حکام زمان به شهادت رسید.

امام جمعه جاسک ضمن تشکر از مردم جاسک که همان روز در تجمعی عمل آل سعود را محکوم کردند اظهار داشت: مساله آتش سوزی سفارت عربستان در تهران و حسب نقل در مشهد حرکت قابل قبولی نبود و در زمانی که می توانیم قانونی عمل کنیم چرا این اتفاق باید رخ دهد البته از آن طرف نباید فکر کنیم این معترضان را باید گردن زد این جور نیست البته این شهادت آنچنان سنگین بود که مردم در بسیاری از کشورها اعتراض کردند.

وی عنوان کرد: دولت عربستان که ماه ها روی سر مردم یمن بمب می ریزند و جان بیش از هفت هزار حاجی را در منا گرفتند و حتی خم به ابرو نیاوردند و الان با پررویی به ایران تهمت می زنند. البته سعودی ها تلافی کردند و سفارت ایران را در صنعا هدف قرار دادند که این نشانه مظلومیت ایران است.

​امام جمعه هرمز:اعدام شیخ نمر شمارش معکوس نابودی ال سعودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد کاظم مناقبیان در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با اشاره به قیام ۱۹ دی سال ۵۶ مردم قم، اظهار داشت: این قیام برکات متعددی را برای ملت ایران اسلامی به همراه داشت. جامعه‌ای که مبتنی بر بصیرت و بیداری و حماسه سازی باشد جامعه‌ای پیروز است، به مبارزه کنندگان یمنی هم می‌گویم که با بصیریت می‌توانند پیروز باشند همانگونه که ما با قیام ۱۹ دی پیروز شدیم.

امام جمعه هرمز گفت: قیام مردم قم در روز ۱۹ دی یاد آور تقابل دو جبهه نور و ظلمت بود که فرجام این تقابل رقم خوردن خاطره شیرین دهه فجر و فجر پیروزی سال ۵۷ و غالب شدن نور بر ظلمت است.

وی بیان داشت: حضور در همه زمینه ها و صحنه های انقلاب را از مصادیق رهروی از راه شهدای انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی و حفظ و پاسداری ارزشهای اصل نظام و انقلاب است.

حجت السلام مناقبیان با انتقاد از اقدام هتاکانه آل سعود در به شهادت رساندن عالم مجاهد شیخ باقر النمر، خاطرنشان کرد: آل سعود این عالم آزادی خواه را تنها به جرم حق‌گویی و بدون اینکه هیچ حرکت مسلحانه‌ای داشته باشد به شهادت رساند که حرکتی تاسف‌بار بود و ما این حرکات جنون آمیز آل سعود را محکوم می‌کنیم.

امام جمعه هرمز بیان داشت: با اعدام آیت الله محمدباقر النمر توسط رژیم آل سعود مقدمه برچیده شدن سلطه ظلم و ستم آل سعود است که به زودی گریبانشان را خواهد گرفت.

حجت السلام مناقبیان اظهارداشت: امروز جنایات در نیجریه، عراق و سوریه به دست چه کسانی اتفاق می افتد و حقیقت این است که برنامه ریزی این جنایات به دست اسرائیل است و با همکاری رژیم ال سعود در کشور های اسلامی انجام می شود.

امام جمعه هرمز گفت: دنیا بداند تمام جنایاتی که در جهان اسلام اتفاق می افتد و اگر گروه های تکفیری رشد می کند توسط ال سعود ساماندهی و با هزینه آن را آل سعود پرداخت می کند.

وی گفت: ال سعود بداند که طولی نخواهد کشید و این قدرت های پوشالی به زمین خواهد ریخت و شمارش معکوس نابودی ال سعود زده شده است.