نخستین همایش ملی نقش زنان در سلامت جامعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی راستینه مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رئیس نخستین همایش ملی نقش زنان در سلامت جامعه، با تاکید بر فرهنگسازی و آموزش در افزایش نقش زنان در سلامت یک جامعه، همکاری همه ارگانهای مربوط را در رسیدن به این هدف خواستار شد.
به گفته وی، بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تمامی انجمنها و مراکز مردم نهاد که در کشور فعالیت میکنند، به عنوان بازوی اجرایی ارگانهای دولتی در کشور هستند و وزارتخانهها باید نقش تاثیرپذیر این مراکز را بپذیرند.
راستینه بر این نکته تاکید کرد که وزارتخانهها میتوانند بنیاد را به عنوان بازویی مهم در کنار خود برای اهداف تعیین شده در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی ببینند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ وزارتخانه در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند اما به دلیل نبود هماهنگی و موازیکاریها تاکنون شاهد عملکرد شایستهای از برخی آنها نبودهایم، افزود: در واقع این وزارتخانهها به صورت جزیرهای عمل میکنند.
راستینه ادامه داد: بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کنار سایر وزارتخانههای مربوطه در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت خواهد کرد و به هیچ عنوان نباید ما را در مقابل خود ببینند.
به گفته رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، در بیشتر کشورهای دنیا مانند سوییس و فرانسه انجمنها توسط دولتها حمایت میشوند اما در کشور ما انجمنها با یکسری مشکلاتی از جمله نبود حمایتها روبهرو هستند؛ در صورتی که اگر طبق فرمایشات رهبر انقلاب اگر حمایت از انجمنها گسترش یابد میتوان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد. وی معتقد است فرهنگسازی باید از بدو تولد تا سنین بزرگسالی در افراد نهادینه شود.
راستینه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا خیرین را نیز در کنار خود دارید یا نه؟ گفت: هنوز خیرین با بنیاد ارتباط پیدا نکردهاند اما حضور آنها میتواند بسیار موثر باشد. وی اضافه کرد که البته خیری فقط به صورت مادی نیست و بسیارهای کمکها میتواند معنوی باشد.
وی به معضل گسترش آسیب های اجتماعی در منطقه ۱۲ اشاره کرد و گفت: در اینکه این منطقه دچار بحران آسیبهای اجتماعی بوده شکی نیست اما نباید تمرکز خود را فقط بر این منطقه گذاشت بلکه در مناطق دیگر شاهد آسیبهای جدیتری هستیم؛ به همین منظور باید طی مطالعاتی دقیق مناطق مختلف آسیب شناسی شده و برای هر منطقه راهکار خاصی ارائه دهیم.
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