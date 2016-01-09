اشکان صادقی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های اخیرش در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: قرار است بعد از پایان جشنواره تئاتر فجر و از ۲۰ بهمن ماه نمایش «سیاه می بارد» را در تماشاخانه تازه تاسیس «کلاسیک» که در خیابان قائم مقام واقع شده است، به صحنه ببرم. اجرای این اثر نمایشی قرار است تا اواسط اسفند ماه ادامه داشته باشد.

وی درباره مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش اثری ۵ اپیزودی است که به صورت کارگاهی شکل گرفته است؛ اپیزودهایی که به هم نامربوط هستند اما در جاهایی ارتباط اندکی به هم پیدا می کنند. این نمایش حدود ۵۰ دقیقه زمان دارد و برای مخاطب تجربه ای همچون کابوس و خواب است و وهم و ترس را برایش تداعی می کند.

صادقی عنوان کرد: این اثر نمایشی از فضایی ایرانی برخوردار است اما بدون مکان و زمان ارایه می شود. در واقع این نمایش اثری در ژانر وحشت محسوب می شود و تجربه ای متفاوت را برای مخاطب رقم می زند. من فضای وحشت و ترس را دوست دارم و علاقه مند به دیدن فیلم های ترسناک هستم به همین جهت دوست داشتم این فضاسازی را در تئاتر نیز تجربه کنم. در اپیزود اول این نمایش قتلی رخ داده است اما در اپیزودهای دیگر وارد فضاهای متفاوتی خواهیم شد که بی ارتباط با قتل ابتدایی است.

بازیگر نمایش «چشم اندازی از پل» در پایان درباره ترکیب بازیگران نمایش گفت: در اجرای این اثر نمایشی مرضیه صدرایی، ترانه کوهستانی، مهرداد مصطفوی، پویان درزی، علی پویان قاسمی، محمد اطهری از گویندگان پیشکسوت، فریبا فصیحی دوبلور سینما و تلویزیون و خودم حضور داریم. امیدوارم مراحل آماده سازی این تماشاخانه به سرعت پایان یابد تا این مکان برای زمان تعیین شده آماده بهره برداری و اجرای نمایش «سیاه می بارد» شود.