شهادت شیخ نمر نباید از سوی مسلمانان جهان بی پاسخ بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر امروز در نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان اینکه اعدام شیخ نمر باقر النمر نشان دهنده ترس حکومت آل سعود از بیان حقایق اسلام است عنوان کرد: شیخ نمر پس از سالها آزار و شکنجه توسط رژیم آل سعود، در حالی به شهادت رسید که گناهی جز به زبان آوردن حرف حق نداشت.

وی ادامه داد: حکومت آل سعود در شرایطی ادعای داشتن حکومت اسلامی را می کند که مرتکب ظلم و جنایات فراوانی در کشتار مردم مسلمان یمن و به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان این کشور شده است.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه رژیم سعودی خون‌های به‌ناحق بسیاری را ریخته و قطعا خون مظلومان این رژیم را از بین برده و به‌نتیجه اعمالشان می‌رساند، گفت: اینک بر تمامی کشورهای اسلامی وظیفه است که در برابر این ظلم و بی‌عدالتی بزرگ ایستادگی کرده و از حقوق افراد مظلوم و ظلم دیده دفاع کنند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به کشتار مردم بی گناه و مسلمان افغانستان، عراق، سوریه، نارداران کشور آذربایجان، نیجریه و دستگیری شیخ زکزاکی عنوان کرد: وقوع چنین حوادث ناگواری بخشی از نشانه های نزدیک شدن آخر الزمان است و امید داریم با ظهور حضرت امام زمان(ع) شاهد نابودی دشمنان اسلام و رهایی مظلومان جهان از چنگال ایادی استکبار باشیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز ۱۷ دی ماه سالروز کشف حجاب توسط رضا شاه گفت: این واقعه ناگوار و نهادینه کردن بی حجابی و بی عفتی در کشور توطئه ای برای سست کردن بنیان خانواده و سوق دادن زنان و دختران عفیف و محجبه ایرانی به سوی بی بند و باری بود.

حجت الاسلام قریشی افزود: بی حجابی از اعمال شیطانی و پوشش و عفاف از دستورات الهی است که هر انسان عاقل و باتقوایی باید در رعایت فرامین و فرمایشات الهی سر تعظیم فرود آورد و در این میان وظیفه نیروی انتظامی با همکاری مردم در نهادینه فرهنگ حجاب و عفاف بسیار سنگین است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: با توجه در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رعایت صداقت و حسن نیت و پرهیز از دروغ و تهمت بر تمامی کاندیداها و به خصوص اصحاب رسانه لازم و ضروری است.

حجت الاسلام قریشی گفت: هیچ نویسنده و خبرنگاری حق ندارد بر اساس سفارش پشت پرده و با گرفتن رشوه اقدام به نشر و گسترش اخبار خلاف واقع کند و علیه کاندیداهای انتخاباتی مطلبی منتشر کند.