آل سعود با اعدام آیت الله شیخ نمر چهره ظالمانه خود را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه آل سعود با اعدام آیت الله شیخ نمر چهره ظالمانه خود را به جهانیان نشان داد، اظهار داشت: اعدام شیخ نمر که انسانی شجاع و دین دار بود و نه مبارزه مسلحانه داشت و نه مبارزه زیر زمینی، توجیهی نداشته است و این اعدام این مرد مبارز جنایت بسیار بزرگی از سوی حکام عربستان به شمار می رود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام عنوان کرد: اقدامات عربستان بعد از به شهادت رساندن این مردم مبارز و قطع ارتباط با ایران و... نشان از آن دارد که می خواهد بر روی این جنایت بزرگ سرپوش بگذارد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یاداور شد: قطع ارتباط عربستان با ایران به واسطه ترس آنها از ایران اسلامی است.

وی اظهار داشت: آمریکا دشمن ایران اسلامی است و به آمریکا هیچگاه نمی شود اعتماد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: تردیدی نیست که ظالمان و مستکبران عالم هلاک خواهند شد و صالحان و مظلومان جانیشن آن‌ها بر روی زمین خواهند شد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران را مصداق بارز کنار رفتن و هلاک شدن طاغوت‌ها و شاهان و حاکم‌شدن صالحان دانست و تصریح‌کردند: امروز خدای متعال این توفیق بزرگ را به نظام جمهوری اسلامی ایران داده است تا پرچم اسلام را در جهان برافراشته نگه دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی انتخابات ها همیشه باعث افتخار جمهوری اسلامی ایران بوده است و موجب سربلندی نظام اسلامی ایران در جهان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: حضور حماسی مردم در انتخابات همیشه دشمنان این کشور را نا امید کرده است.