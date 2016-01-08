احتمال دیدار گروهی از علما با شیخ زکزاکی/سرنوشت نامعلوم شیخ

«حسن بالا» عضو جنبش اسلامی نیجریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شیخ زکزاکی گفت: از سرنوشت و وضعیت جسمانی ایشان خبری در دست نیست.

وی افزود: قرار است گروهی از علما با ایشان دیدار داشته باشند که هنوز دادگاه در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

حسن بالا در خصوص تداوم اعتراضات به کشتار صورت گرفته شیعیان در نیجریه نیز تصریح کرد: اعتراضات مردمی هر روز در نیجریه با شور دنبال می شود. دیروز نیز تظاهراتی از سوی نوجوانان نیجریه برگزار شد و دو روز پیش نیز زنان در اعتراض به کشتار شیعیان تظاهرات برگزار کرده بودند.

وی تصریح کرد: در خصوص اعدام شیخ نمر نیز مسلمانان نیجریه تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند و جنبش اسلامی نیجریه با صدور بیانیه ای این اقدام عربستان سعودی را شدیداً محکوم کرده بود.