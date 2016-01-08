به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کارزونی ظهر جمعه در حاشیه برگزاری آزمون تعیین صلاحیت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دشتی اظهار کرد: این آزمون همزمان در سراسر کشور و به تبع آن در استان بوشهر نیز برگزار شد که استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این مرحله از آزمون بیش از سه هزار نفر در۱۵۰ حرفه آموزشی شرکت کردند، افزود: این آزمون ها در ۱۰ حوزه سراسر استان برگزار شد.

کازرونی بیان کرد: کسانی که در مرحله آزمون کتبی شرکت کردند بعد از قبولی در آزمون عملی نیز شرکت خواهند کرد و در پایان از دو امتحان کتبی و عملی باید ۷۰ درصد قبولی را کسب کنند.

وی بر ضرورت برگزاری آزمون های الکترونیکی در سطح استان تاکید کرد و گفت: از مسئولان شهرستان‌ها درخواست داریم نسبت به تجهیز سامانه آزمون الکترونیکی اهتمام ویژه داشته باشند که این امر ضریب امنیت کار را بالا می‌برد و عزیزان زودتر گواهی مهارت را کسب می‌کنند.

کازرونی ایجاد رشته‌های متناسب با نیاز بازار کار را از مهم‌ترین برنامه ها عنوان کرد و یادآور شد: در سطح استان توجه ویژه‌ای به حوزه صنعت نفت و گاز و آموزش‌های مرتبط با حوزه اجتماعی داریم.