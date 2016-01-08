اجرای مجدد نمایش «مهره پنجم» در تالار محراب

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مهره پنجم» به کارگردانی محمدرضا حیدری و تهیه کنندگی امیرحسین عالی بعد از پایان اجراهای خود در آذرماه مجددا از ۲۱ دی ماه در سالن اصلی تالار محراب به صحنه می رود.

نمایش «مهره پنجم» یک کمدی سیاه است که داستان قتل سفیر یک کشور دوست را روایت می‌کند و در پی آن اتفاقاتی شکل می گیرد که ...

در این اثر نمایشی علی هی‌ها وند، مسعود اسفندیاری، محبوبه تفضلی، مرجان بهرامی، داوود سلیمانی، مهدیه جلم بادانی، محمد برزویی، و محمدرضا حیدری به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین بهنام رحیمی موسیقی، بتثابه نعیمانی طراح گریم، ثمین سالک، سمیه فراهانی اجرای گریم، مائده ندیمی دستیار کارگردان و برنامه ریز، ساقی اسلامی منشی صحنه، پریسا امینی مدیر صحنه، محمد رضا حیدری طراح دکور، علی کجباف نور، مائده طباطبایی مشاور طراح صحنه، سینا عدلی عکاس از دیگر عوامل این نمایش هستند.

نمایش «مهره پنجم » از ۲۱ دی تا ۱۵ بهمن ماه درسالن اصلی تالار محراب واقع در خیابان ولیعصر، خیابان امام خمینی میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش خواهد بود.