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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

گزارش تمرین امروز آبی پوشان؛

شایعه خودکشی دروازه‌بان پرسپولیس در تمرین استقلال

شایعه خودکشی دروازه‌بان پرسپولیس در تمرین استقلال

تمرین تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که یک شایعه تلخ پیرامون دروازه بان پرسپولیس سوژه اول صحبت ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از ۶ روز استراحت بعدازظهر امروز جمعه در زمین شماره دو و با حضور بیش از ۳۰ هوادار در یک هوای بارانی برگزار شد.

* پرویز مظلومی قبل از شروع تمرین جلسه ای ۱۵ دقیقه ای را با بازیکنان در رختکن برگزار کرد.

* امین حاج محمدی که روز گذشته مراسم عقدکنانش بود امروز با شیرینی به تمرین آمد و مورد استقبال بازیکنان قرار گرفت.

* مجید صالح، امید ابراهیمی، پروپئیچ، هرایر مگویان و مهدی رحمتی در اولین جلسه تمرین استقلال غایب بودند.

* محسن رمضانی بازیکن جوان آبی پوشان با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و پس از دقایقی صحبت با سرمربی محل را ترک کرد.

* ماهان بغدادی بازیکنی که در لیگ سوئد بازی می کرده است، امروز در تمرین استقلال حاضر شد و در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.

* پندار توفیقی که به تازگی به عنوان مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال از او صحبت می شود در گوشه ای از زمین به تماشای تمرین بازیکنان نشست.

* حدود ۳۰ تن از هواداران استقلال خود را به زمین شماره ۲ رسانده و از مظلومی خواستند تا با جذب بازیکنان خوب نیم فصل دوم را پرقدرت آغاز کند تا بتواند در پایان فصل به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

* شایعه خودکشی سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس یکی از سوژه های داغ تمرین استقلال بود که خبرش بین بازیکنان و تماشاگران رد و بدل می شد. این درحالی بود که چنین خبری صرفا یک شایعه بود که در فضای مجای منتشر و باعث نگرانی خانواده مکانی شده بود.

* امین حاج محمدی و یعقوب کریمی جدای از سایر بازیکنان دور زمین دویدند.

* سرمربی استقلال ضمن خوش‌آمدگویی به خبرنگاران از آنها به خاطر زحماتی که نیم فصل برای استقلال متحمل شدند تشکر کرد.

* با توجه به اینکه امروز اولین روز تمرین بازیکنان استقلال بود، آنها ۵ دقیقه دور زمین دویده و سپس با قرار دادن یک دروازه به بازی دست‌رشته پرداختند.

کد مطلب 3019894

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