به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از ۶ روز استراحت بعدازظهر امروز جمعه در زمین شماره دو و با حضور بیش از ۳۰ هوادار در یک هوای بارانی برگزار شد.

* پرویز مظلومی قبل از شروع تمرین جلسه ای ۱۵ دقیقه ای را با بازیکنان در رختکن برگزار کرد.

* امین حاج محمدی که روز گذشته مراسم عقدکنانش بود امروز با شیرینی به تمرین آمد و مورد استقبال بازیکنان قرار گرفت.

* مجید صالح، امید ابراهیمی، پروپئیچ، هرایر مگویان و مهدی رحمتی در اولین جلسه تمرین استقلال غایب بودند.

* محسن رمضانی بازیکن جوان آبی پوشان با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و پس از دقایقی صحبت با سرمربی محل را ترک کرد.

* ماهان بغدادی بازیکنی که در لیگ سوئد بازی می کرده است، امروز در تمرین استقلال حاضر شد و در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.

* پندار توفیقی که به تازگی به عنوان مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال از او صحبت می شود در گوشه ای از زمین به تماشای تمرین بازیکنان نشست.

* حدود ۳۰ تن از هواداران استقلال خود را به زمین شماره ۲ رسانده و از مظلومی خواستند تا با جذب بازیکنان خوب نیم فصل دوم را پرقدرت آغاز کند تا بتواند در پایان فصل به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

* شایعه خودکشی سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس یکی از سوژه های داغ تمرین استقلال بود که خبرش بین بازیکنان و تماشاگران رد و بدل می شد. این درحالی بود که چنین خبری صرفا یک شایعه بود که در فضای مجای منتشر و باعث نگرانی خانواده مکانی شده بود.

* امین حاج محمدی و یعقوب کریمی جدای از سایر بازیکنان دور زمین دویدند.

* سرمربی استقلال ضمن خوش‌آمدگویی به خبرنگاران از آنها به خاطر زحماتی که نیم فصل برای استقلال متحمل شدند تشکر کرد.

* با توجه به اینکه امروز اولین روز تمرین بازیکنان استقلال بود، آنها ۵ دقیقه دور زمین دویده و سپس با قرار دادن یک دروازه به بازی دست‌رشته پرداختند.