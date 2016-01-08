آل سعود به دنبال دو قطبی کردن منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان بعد از ظهر جمعه در راهپیمایی مردم شهید پرور دامغان برای محکومیت جنایات آل سعود و همچنین شهادت آیت الله نمر، با ابراز تاسف از اینکه مجامع بین اللملی و برخی کشورهای مدعی حقوق بشر چشمان خود را در برابر جنایات این رژیم جنایتکار بسته اند، افزود: کشور عربستان ۲۴ میلیون نفر جمعیت دارد که ۲۲درصد از آن را شیعیان تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: وقوع جنایاتی که از آل سعود سر زده است زمینه نابودی حکام و حامیان ان را فراهم کرده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان پادشاه عربستان سعودی را فردی جنایتکار و نسل کش معرفی کرد و اظهار داشت: شیخ نمر یک عالم مجاهد و عدالتخواه بود و به جرم حق خواهی و ترویج اسلام ناب اعدام شد.

وی شهادت را افتخار شیعیان و پیروان آل الله دانست و گفت: مجامع بین اللملی و به ویژه سازمان ملل باید در مقابل جنایات رژیم آل سعود دست از سکوت بردارند.

نمازگزارن جمعه دامغان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی چون مرگ بر آل سعود، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، مرگ برتروریسم، خشم وانزجار خود از جنایات آل سعود و حامیان آن را ابراز کردند.

همچنین نمازگزاران جمعه در شهرهای دیباج و کلاته رودبار از توابع شهرستان دامغان با شرکت در راهپیمایی جنایات رژیم فاسد ال سعود را محکوم کردند.