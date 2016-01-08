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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

نخست وزیر ژاپن؛

کره شمالی برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند

کره شمالی برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند

نخست وزیر ژاپن امروز در اظهاراتی در پارلمان این کشور از کره شمالی خواست تا برنامه هسته ای و موشکی خود را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر ژاپن امروز از کره شمالی خواست تا برنامه های موشکی و هسته ای خود را به صورت کامل متوقف کند.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز با شرکت در پارلمان این کشور اعلام کرد: از کره شمالی می خواهم تا فوراً مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به برنامه های موشکی و هسته ای خود خاتمه دهد.

با وجود آنکه کارشناسان هسته ای به موفقیت آمیز بودن تازه ترین آزمایش اتمی پیونگ یانگ که چهارشنبه هفته جاری (ششم ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی) انجام گرفت، به دیده تردید می نگرند، این اقدام واکنش های بین المللی را به دنبال داشته است.

کد مطلب 3019901

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