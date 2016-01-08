برخورد با عناصر موثر در قرارداد کرسنت ضروری است

خبرگزاری مهر- گروه سیاست - لطف الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی طی یادداشتی با اشاره به عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی به ماجرای پرونده کرسنت پرداخت و اخطار داد اگر عزم جدی در برخود با عناصر موثر در این قرارداد نباشد، میلیاردها دلار به بیت‌المال مسلمین ضربه وارد خواهد شد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

اصولاً یکی از اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی، عدالت و مبارزه با فساد است. برخورد با فساد آثار و برکات فراوانی دارد که مهمترین آنها افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. به فضل الهی، رهبر معظم انقلاب، فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد را صادر کردند و مسئولان را به مبارزه جدی با فساد فراخوانده‌اند.

در زمان اخیر قوه قضائیه عزم جدی کرده و اقدامات قابل تحسینی در مبارزه با فساد شروع شده است. مبارزه با دولتمردان فاسد، برخورد با پرونده‌هایی مانند پرونده مهدی هاشمی و بابک زنجانی، برخورد با برخی عناصر فساد در دستگاه قضا نمونه‌ای از این اقدامات شایسه است که بی‌شک باعث اعتماد مردم به قوه قضایی و نظام می‌شود. مواضع قاطع و قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی در برخورد با عوامل فتنه و جریان‌های فاسد و زمين خوار و عزم جدی ایشان برای مبارزه با فساد، موجی از امیدواری در ملت ایجاد کرد.

در همین راستا مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز تا حدودی فعال شده‌اند اما نکته‌ای که در این روزها ملت بزرگ ایران را آزار می‌دهد و از قوه محترم قضایی به‌طور جدی مطالبه می‌کند، برخورد با عناصر مؤثر در قرارداد کرسنت است که اگر عزم جدی نباشد با محکومیت ایران میلیاردها دلار به بیت‌المال مسلمین ضربه خواهد زد؛ در عین حال بستر و جسارت برای عناصر فاسد فراهم خواهد کرد. لذا انتظار می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه مانند سایر مسایل فوق با قاطعیت ورود پیدا کنند و دستور رسیدگی فوری و تعیین تکلیف قطعی برای روشن شدن ابعاد قرارداد کرسنت و محاکمه عناصر فاسد صادر فرمایند و برای اینکه فاسدان درس عبرت بگیرند و ملت عزیز نیز احساس رضایت کند جلسات محاکمه توسط رسانه ملی پخش و ابعاد آن تشریح شود. در این صورت مبارزه با فساد یک گفتمان غالب خواهد شد و آثار پیگیری در فساد را به دنبال خواهد داشت.