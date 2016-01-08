به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال ایران با باشگاه السد در حال نهایی شدن است و اگر مشکلی پیش نیاید، این بازیکن به زودی قراردادش را با السد امضا خواهد کرد. البته هنوز مشخص نیست مدت زمان قراداد پورعلی گنجی با السد یکسال و نیمه است و یا سه ساله.

در حالی که تمام حواس‌ها در انتقال این بازیکن ایرانی به السد به همبازی شدن یک ایرانی با ژاوی هرناندز اسطوره باشگاه بارسلونا است، یک نکته دیگر هم در این میان خودنمایی می‌کند و آن احتمال بازی کردن مرتضی مقابل یک باشگاه عربستانی است.

هرچند شاید تقابل بازیکنان و تیم‌های ایرانی با تیم‌های عربستانی در شرایط عادی، معمولی و فاقد ارزش خبری زیادی باشد اما اینبار به خاطر جوسازی مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان، شرایط فرق می‌کند چرا که سعودی‌ها با صدور بیانیه رسمی اعلام کرده‌اند حاضر به برگزاری بازی با تیم‌های ایرانی در خاک ایران نیستند.

در هر صورت قرار است تیم السد قطر روز ۲۵ دی‌ماه در یک دیدار تدارکاتی در دوحه به مصاف تیم التعاون عربستان برود. اگر پورعلی‌گنجی با السد به توافق نهایی برسد و در این مسابقه به میدان برود، تقابل او با این تیم سعودی جالب خواهد بود.