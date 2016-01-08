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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

عصبانیت مظلومی از دست هافبک جوان استقلال

عصبانیت مظلومی از دست هافبک جوان استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال به شدت از دست هافبک جوان تیمش گلایه کرد و گفت که علیرضا رمضانی را در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور علیرضا رمضانی با لباس شخصی در تمرین امروز جمعه استقلال این شائبه را ایجاد کرد که این بازیکن احتمالا در نقل و انتقالات نیم فصل راهی سپاهان خواهد شد با این حال پرویز مظلومی تاکید کرد که این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته است.

مظلومی در این خصوص گفت: هدف و سیاست گذاری ما جوانگرایی در استقلال است اما اجازه جوسازی نمی‌دهیم. به عنوان نمونه می‌گویم که علیرضا رمضانی قرار بود برای رفع مصدومیتش به کلینیک برود اما این بازیکن بدون هماهنگی به شهرستان رفت. بنده هم این بازیکن را در اختیار کمیته انضباطی باشگاه گذاشتم.

کد مطلب 3019922

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