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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

در پی اعدام آیت‌الله شیخ نمر؛

مردم یزد جنایات آل‌سعود را محکوم کردند

مردم یزد جنایات آل‌سعود را محکوم کردند

یزدـ مردم یزد در پی اعدام آیت‌الله شیخ نمر توسط رژیم خائن آل‌سعود با انجام یک راهپیمایی باشکوه در سراسر استان، جنایات آل‌سعود را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دارالعباده یزد بعد از ظهر امروز پس از برپایی و اقامه نماز جمعه، از میعادگاه نمازجمعه تا میدان امیرچخماق، میدان حماسه های یزد، راهپیمایی کردند.

مردم در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای ضد سعودی و ضد آمریکایی، نفرت و انزجار خود را از رژیم سفاک و خائن آل سعود به نمایش گذاشتند.

یزدی‌ها با سر دادن شعار «مرگ بر آل سعود خائن»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر صهیونیست»، «آل سعود خائن ننگت باد ننگت باد»، انزجار خود را از اعمال ضد انسانی پادشاهان عربستان و آمریکا و صهیونیست‌ها به نمایش گذاشتند.

مردم خداجوی یزد همچنین با سر دادن شعارهای «شیخ نمر پیرو دین و قرآن، کشته شده به دست نامسلمان»، «شیخ نمر شهید راه دین شد»، «شیخ نمر فدایی قرآن است، شهید دین، زنده جاویدان است» شهادت رهبر شیعیان عربستان به دست آل سعود را محکوم کردند.

راهپیمایان یزدی همچنین با سر دادن شعار «سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن»، خواستار اتحاد مسلمین در سراسر دنیا علیه دشمنان اسلام به ویژه آمریکا، صهیونیست‌های غاصب و رژیم خائن آل سعود شدند.

نظیر این مراسم امروز در همه شهرستان‌های استان یزد و در محل‌های برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در سراسر استان برگزار شد.

کد مطلب 3019928

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