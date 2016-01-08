  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۰

درخواست ائتلاف مخالفان سوری برای ایفای نقش چین در حل بحران سوریه

درخواست ائتلاف مخالفان سوری برای ایفای نقش چین در حل بحران سوریه

رئیس ائتلاف مخالفان سوری موسوم به ائتلاف ملی در سفر به چین از مقامات این کشور خواست که نقش بیشتری را در حل بحران سوریه از طریق راه های سیاسی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی موسوم به مخالفان سوری در جریان سفر به چین با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در پکن دیدار کرد.

وی از مقامات چین خواست که به منظور حل بحران سیاسی سوریه از طریق راهکارهای سیاسی نقش بیشتری ایفا کنند.

خوجه اعلام کرد: در دیدار با وزیر خارجه چین فرصت های از سرگیری مرحله سوم مذاکرات حل بحران سوریه موسوم به ژنو ۳، رفع محاصره مناطق سوریه، توقف درگیری ها و کمک رسانی به مناطق بحران زده در سوریه و راه حل سیاسی بحران سوریه طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت را مورد بررسی قرار دادیم.

کد مطلب 3019929
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها