درخواست ائتلاف مخالفان سوری برای ایفای نقش چین در حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی موسوم به مخالفان سوری در جریان سفر به چین با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در پکن دیدار کرد.

وی از مقامات چین خواست که به منظور حل بحران سیاسی سوریه از طریق راهکارهای سیاسی نقش بیشتری ایفا کنند.

خوجه اعلام کرد: در دیدار با وزیر خارجه چین فرصت های از سرگیری مرحله سوم مذاکرات حل بحران سوریه موسوم به ژنو ۳، رفع محاصره مناطق سوریه، توقف درگیری ها و کمک رسانی به مناطق بحران زده در سوریه و راه حل سیاسی بحران سوریه طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت را مورد بررسی قرار دادیم.