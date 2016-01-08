ناوگان عمومی فرسوده عامل تصادفات رانندگی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی مددی با بیان اینکه پلیس باید در زمینه کنترل خودروها فعال تر عمل کند، گفت: باید در بخش علائم و تجهیزات اقدامات بیشتری انجام گیرد چراکه برخی از جاده‌ها هنوز با مشکلاتی در زمینه علائم هشدار دهنده مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه البته رانندگان هم باید بیشتر به علائم توجه کنند، گفت: رفتارهای پرخطر رانندگان که اغلب ناشی از عدم توجه به علائم رانندگی در جاده ها است از عواملی است که بیشترین نقش را در تصادفات رانندگی دارد.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه باید با همکاری تمامی دستگاه ها اقداماتی برای کاهش تلفات جاده‌ای انجام گیرد، اظهار داشت: ناوگان فرسوده یکی دیگر از عوامل تصادفات به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی است که باید با حمایت دولت، حمایت هایی برای نوسازی ناوگان عمومی انجام گیرد.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی اتوبوس های درون شهری، گفت: دولت به تنهایی در این بخش وظیفه ندارد و باید سایر سازمان ها هم باید به کمک دولت بیایند تا این مشکل حل شود. در هرصورت نوسازی در بخش حمل و نقل نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد.