برانکو اعتقاد زیادی به من دارد/صحبتی برای حضور در پرسپولیس نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی درباره شایعات حضورش در تیم فوتبال پرسپولیس به جای «آندره پانادیچ» که به کرواسی بازگشته است، اظهار کرد: من چند روزی خارج از ایران بودم و از وقتی برگشته‌ام، مدام این سئوال از من پرسیده می‌شود. در این خصوص باید بگویم که سالهاست با برانکو ایوانکوویچ دوستم و شاید او یکی از صمیمی‌ترین دوستان من است که ارتباطم با وی هیچ وقت قطع نشده است.

وی افزود: ارتباط من با برانکو عمیق بوده و او هم به من اعتقاد زیادی دارد. با این حال کار یک موضوع حرفه‌ای است. هنوز هیچ صحبت جدی برای حضورم در پرسپولیس مطرح نشده است.

سرمربی پیشین تیم فوتبال امید خاطرنشان کرد: البته قبل از اینکه برانکو به پرسپولیس بیاید، بدون آنکه به من بگوید در مذاکرات استانبول درباره حضورم در کادر فنی صحبتی با مسئولان باشگاه پرسپولیس داشت. آن موقع قرار بود حسین هدایتی مبلغ قرارداد برانکو را تقبل کند و به خاطر مسائلی که بین من و هدایتی در باشگاه استیل آذین بود، ایشان موافق حضورم در پرسپولیس نبود.

افاضلی ادامه داد: الان هم صحبت جدی برای کار در پرسپولیس نداشته‌ایم. ضمن اینکه چند سالی است به عنوان کمک مربی کار نکرده‌ام و باید از نظر ذهنی خودم را عوض کنم. در هر صورت هنوز زود است در این خصوص صحبت کنیم.