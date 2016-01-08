به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که با حضور شهردار یزد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، تفاهم‌نامه تبادل آمار و اطلاعات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نقاط شهری و روستایی شهرستان یزد منعقد شد.

در این تفاهم‌نامه دو طرف بر بسترسازی مناسب برای ایجاد پایگاه‌های اطلاعات مکانی مشترک تاکید کردند و مقرر شد تهیه آمار و اطلاعات در سطح املاک، بلوک‌های شهری، نواحی و مناطق شهر یزد انجام شود.

همچنین ایجاد پایگاه داده مشترک اماکن فرهنگی یزد نظیر مساجد، حسینیه ها، امامزاده‌ها، موزه‌ها و کتابخانه‌ها و پیرو آن تهیه اطلس فرهنگی شهر نیز پروژه مشترک این دو ارگان تعریف شد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد پس از مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: با توجه به وظیفه شهرداری یزد در تهیه نقشه روزآمد از املاک و معابر شهر یزد و ارائه برای برداشت اطلاعات سرشماری، سازمان فاوا در حال تکمیل پروژه نقشه جدید شهر یزد برای این مهم است.

گفتنی است؛ بر اساس این توافق در صورت برداشت اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ در سطح پارسل به همراه کدپستی، این اطلاعات قابلیت بارگذاری در سامانه بومی سازمان فاوا شهرداری یزد را خواهد داشت.