به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای از برگزاری مذاکرات صلح افغانستان با حضور ۴ کشور پاکستان، افغانستان، آمریکا و چین خبر داد.

در این مذاکرات که در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود، «اعزار چودری» دبیر کل امور خارجه پاکستان و «حکمت کرزی» معاون وزیر خارجه افغانستان به عنوان نمایندگان دو کشور افغانستان و پاکستان شرکت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که دور اول این مذاکرات در «مری» پاکستان و با حضور نمایندگان چین و آمریکا برگزار شده بود که به دلیل مرگ «ملا عمر» فرمانده گروه طالبان مذاکرات جدید به تعویق افتاد.

چین برای اولین بار است که به صورت رسمی در این مذاکرات شرکت می کند.